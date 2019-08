Dark Horse, Laure ni več in drugi plagiati

Alya se spominja, da je pesem If it's love prvič slišala, ko se je skupaj s skupino peljala na enega od koncertov. "Na radiu se je vrtela pesem od The Train If it's love in sem rekla, da je ta pesem ful podobna pesmi A veš,"je povedala Alya. "Potem sem klicala Jana Plestenjaka, da mu povem za pesem in da naj jo posluša,"je še povedala in dodala, da je primer nato prevzela založba.