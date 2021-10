Zaradi posledic koronavirusa umrl član zasedbe Vigor

Njegova smrt je razžalostila številne oboževalce, ki so zlomljeni zaradi novice o smrti priljubljenega Žareta. Kolegi iz skupine pa so ob tem zapisali: ''Danes smo izgubili svojega prijatelja. Strti smo in neskončno žalostni. Počivaj v miru, dragi naš Žare. Neskončno te imamo radi in pogrešali te bomo,'' so bile njihove besede, ki so jih s težkim srcem predali javnosti, ob tem pa so objavili tudi njegovo fotografijo.