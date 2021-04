Zaradi posledic koronavirusa umrl srbski pevec Predrag Živković Tozovac

Tozovac je bil skladatelj, tekstopisec, igral je harmoniko in bil zelo znan pevec narodne in srbske folk glasbe. Med njegove najbolj znane pesmi sodijo 'Rujno vino', 'Mirjana', 'Vlajna', 'Tražiču ljubav novu' … Pesem Rujno vino je priredila tudi skupina Mambo Kings, ki je uspešnico s tem približala mlajšim generacijam.

V začetku leta se je glasbenik poročil z dolgoletno partnerico Emilijo Mimo. Skupaj sta bila kar 40 let, šele letos pa sta se odločila za uradno potrditev njune ljubezni. Pevec je novico o poroki takrat sicer želel zadržati zase in je prvotno niti ni želel potrditi. Da se je res poročil, je priznal šele, ko so se na družbenih omrežjih pojavile fotografije s ceremonije.

Glasbenik se je rodil 22. januarja 1936 v srbskem mestu Kraljevo, zadnja leta pa je delal in ustvarjal v Beogradu.