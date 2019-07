Zaradi raka umrl 'beli Zulu' Johnny Clegg

V Johannesburgu je v torek umrl v Veliki Britaniji rojeni južnoafriški glasbenik in aktivist Johnny Clegg. Glasbeniku, ki je znan po spoju zahodnjaške glasbe z glasbo plemena Zulu, so leta 2015 diagnosticirali raka. Clegga so klicali tudi beli Zulu, saj je bil glasen kritik apartheida, sistema rasne segregacije in zatiranja v Južni Afriki.

Johnnyja Clegg so poimenovali beli Zulu, saj je bil glasen kritik apartheida. FOTO: AP 66-letni Johnny Clegg je bil najbolj znan po uspešnici Asimbonanga, kar v jeziku južnoafriškega plemena Zulu pomeni Nismo ga videli.Skladbo iz leta 1987 je posvetil borcu proti apartheidu Nelsonu Mandeli. Z njo je glasbenik prvi javno pozval k izpustitvi Mandele, ki je bil zaprt, saj naj bi predstavljal grožnjo tedanjemu režimu, je poročal britanski BBC. V Južni Afriki je apartheid obstajal vse do leta 1994, ko je Mandela postal prvi temnopolti južnoafriški predsednik. Clegg, belopolti glasbenik, ki se je naučil govoriti in peti v jeziku plemena Zulu, je postal simbol demokratične Južne Afrike in je bil izbran, da je zapel na spominski slovesnosti ob smrti Mandele leta 2013. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Glasbenikov dolgoletni menedžer Ronny Quinn je ob novici o njegovi smrti dejal, da je Clegg pustil globok pečat v srcih vseh posameznikov, ki se imajo za Afričane. Svojo kariero je Clegg začel pred 40 leti v rasno mešani zasedbiJuluka, ki jo je soustanovil s temnopoltim kitaristom Siphom Mchunuom. V tistem času je bila večina njegove glasbe prepovedane - skladb niso smeli javno predvajali, prav tako so bili vse do padca apartheida zelo omejeni njegovi nastopi. "Morali smo najti svojo pot okrog številnih zakonov, ki so nam branili, da se medrasno povezujemo," je pred dvema letoma povedal glasbenik. Ob Cleggovi smrti se vrstijo spominski zapisi, enega od njih je preko Twitterja prispevala južnoafriška vlada:"Pokazal nam je, kako se je asimilirati in posvojiti drugo kulturo, ne da bi izgubil svojo identiteto." "Da je lahko igral s temnopoltimi glasbeniki, je Clegg v času rasnega apartheida kršil zakon," pa je spomnil dopisnik BBC-ja iz Johannesburga Andrew Harding.