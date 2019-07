'Zaradi srčne bolečine lahko zbolimo'

Besedila in glasbo vseh treh pesmi je napisal Dare . Sam se je podpisal tudi pod režisersko taktirko videospota prve od njih Bulim in tulim. Posebnost tega videospota pa je, da ni zaigran, ampak gre za posnetek dejanskega prepira. Balada, s katero se začenja 'trilogija' je, kot pravi Dare, čustveno najbolj zahtevna skladba, kar jih je kadarkoli napisal. Ne govori zgolj o prepiru med partnerjema, ampak tudi o tem, kako se lahko ljudje, ki smo si blizu, zelo boleče prizadenemo. Po drugi strani pa se kljub prepirom in zadani bolečini pogosto oklepamo ljubezni, ki je morda ni več.

O bolečini, tisti najmočnejši, ki jo občutimo z vsem srcem, govorijo najnovejše skladbe novomeškega kantavtorja, poznanega pod psevdonimom Dare Acoustic . Skladbe Bulim in tulim,Maček in Bitje malo skupaj delujejo kot celota, 'triologija'. Pripovedujejo zgodbo o koncu ljubezni, spoprijemanju s čustvi, z bolečino in o prevzemanju odgovornosti ter novih ljubeznih.

Drugi del 'glasbene trilogije', je skladba Maček,ki je na prvi 'posluh' razumljiva in preprosta. Govori namreč o prekrokanih nočeh in sledečih jutrih, ko je treba malo stisniti zobe in poplačati svoj dolg. Za vsem tem pa se skriva globji pomen, kot pravi Dare Acoustic nas pesem uči, da: "Za svoja dejanja in odločitve moramo sprejeti odgovornost." Pod vlogo glasbenega producenta se je tokrat podpisal Željko Mladenović, bas kitaro je odigral Omar Naber, za ilustracijo v spotu pa je poskrbela Sofiya Kruglikova.

Tretji del Bitje malopa je pozitivna poletna skladba, ki govori o novih začetkih in priložnostih. Opozarja tudi na to, da novih čustvenih iskric ne smemo zanemariti ali pa jih pogasiti s predolgim čakanjem, saj smo potem lahko spet razočarani. Na to hudomušno opozarja tudi videospot, posnet pod budnim očesom Gorana Mikića – Gogsa.

V tej trojici skladb se ni težko prepoznati in kot pravi Dare: "Prav gotovo se je marsikdo od nas že znašel v eni, drugi ali celo v vseh treh vlogah. Prav to pesmi dela tako relevantne in življenjske. Ob njih lahko bulimo in tulimo ter si z njimi vlivamo moči po nočeh, polnih nespametnih potez in odločitev. Lahko pa nas spodbudijo, da ujamemo nove iskrice, ki bodo v naša življenja znova prinesle srečo."