Zaradi strela v vrat umrl pevec Fede Dorcaz

Mehiški mediji poročajo, da so med vožnjo proti domu v vrat ustrelili pevca Fedeja Dorcaza. 29-letnik naj bi se upiral štirim moškim, ki so se do njega pripeljali na motorjih in želeli ukrasti njegov avtomobil. Policija storilce še vedno išče. "Analiziramo posnetke kamer iz bližine, da bi lahko identificirali storilce, kot je znano iz prvih poročil, pa so bili na dveh motorjih," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik Sekretariata za javno varnost mesta Ciudad de México.