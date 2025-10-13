Zaradi strela v vrat umrl pevec Fede Dorcaz

Mehiški mediji poročajo, da so med vožnjo proti domu v vrat ustrelili pevca Fedeja Dorcaza. 29-letnik naj bi se upiral štirim moškim, ki so se do njega pripeljali na motorjih in želeli ukrasti njegov avtomobil. Policija storilce še vedno išče. "Analiziramo posnetke kamer iz bližine, da bi lahko identificirali storilce, kot je znano iz prvih poročil, pa so bili na dveh motorjih," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik Sekretariata za javno varnost mesta Ciudad de México.
Dorcaz je do leta 2023 delal kot maneken, ko se je iz Španije preselil v Mehiko, pa je začel pevsko kariero. Maja je revija Rolling Stone njegov uspeh opisala kot meteorski in ga označila za vzhajajočo zvezdo latino glasbe, ki lahko osvoji svetovno sceno. Med njegove največje uspešnice sodita Cara Bonita in Moka, ki jo je zapel v duetu s svojim dekletom Mariano Ávila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.