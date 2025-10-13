Svetli način
Zaradi strela v vrat umrl pevec Fede Dorcaz

Mexico City, 13. 10. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Le nekaj dni, preden bi moral nastopiti v šovu Zvezde plešejo Mehika, je strelom podlegel maneken in pevec Fede Dorcaz. 29-letnik je v mesto pripotoval prav zaradi sodelovanja v šovu, kjer bi moral nastopiti v paru s plesalko Mariano Ávila. Kot so poročali mehiški mediji, so ga ustrelili v vrat, medtem ko se je v svojem avtomobilu vozil domov.

Mehiški mediji poročajo, da so med vožnjo proti domu v vrat ustrelili pevca Fedeja Dorcaza. 29-letnik naj bi se upiral štirim moškim, ki so se do njega pripeljali na motorjih in želeli ukrasti njegov avtomobil. Policija storilce še vedno išče. "Analiziramo posnetke kamer iz bližine, da bi lahko identificirali storilce, kot je znano iz prvih poročil, pa so bili na dveh motorjih," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik Sekretariata za javno varnost mesta Ciudad de México.

Zaradi strela v vrat je umrl pevec Fede Dorcaz.
Zaradi strela v vrat je umrl pevec Fede Dorcaz. FOTO: Profimeda

Dorcaz je do leta 2023 delal kot maneken, ko se je iz Španije preselil v Mehiko, pa je začel pevsko kariero. Maja je revija Rolling Stone njegov uspeh opisala kot meteorski in ga označila za vzhajajočo zvezdo latino glasbe, ki lahko osvoji svetovno sceno. Med njegove največje uspešnice sodita Cara Bonita in Moka, ki jo je zapel v duetu s svojim dekletom Mariano Ávila.

but_the_ppl_are_retarded
13. 10. 2025 14.27
..avta mu pa niso ukradli...
ODGOVORI
0 0
METANSKI
13. 10. 2025 14.04
-1
JA, TUDI TO SE ZGODI, ČE STE TAKO SLAVNI, DA NE VESTE VEČ, KJE BI VAM RIT STALA! IZ ŠPANIJE V MEHIKO - ZELO "PAMETNO".
ODGOVORI
1 2
slayer2
13. 10. 2025 13.58
+2
Sedaj veste,zakaj jih Trump tera nazaj!!!
ODGOVORI
2 0
proofreader
13. 10. 2025 13.54
+3
Noro, kam gre ta svet.
ODGOVORI
3 0
