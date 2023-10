Zaradi varnostnih razlogov odpovedali podelitev evropskih MTV nagrad

Zaradi varnostnih razlogov so odpovedali podelitev MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad EMA, ki je bila napovedana za november v Parizu, so sporočili organizatorji. Dogodka bi se morali udeležiti zvezdniki, med katerimi so tudi pevke Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus in Nicki Minaj, a je Francija zaradi nedavnih dogodkov razglasila najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi terorizma, zato so se odločili za odpoved prireditve.