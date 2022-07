Zaradi zdravstvenih težav pevca Pearl Jam odpovedal koncert na Dunaju

Ameriška skupina Pearl Jam, ki bi morala nastopiti na Dunaju, je bila zaradi zdravstvenih težav pevca Eda Vedderja primorana odpovedati koncert. Skupina je na družbenih omrežjih sporočila, da je Vedder po koncertu v Parizu zaradi vročine, prahu in dima, ki so v zraku zaradi požarov, utrpel poškodbe grla in glasilk. 57-letni pevec naj bi kljub težavam želel nastopiti, a mu zdravstveno stanje tega ni dopuščalo.

Oboževalci skupine Pearl Jam, ki so se odpravili na njihov koncert na Dunaju, so bili razočarani zaradi odpovedi. Skupina je namreč morala nastop v avstrijski prestolnici odpovedati, ker je pevec Ed Vedder ostal brez glasu, kar pa naj bi bila posledica koncerta v Parizu, kjer je bilo ozračje zelo razgreto, zrak pa je vseboval veliko prahu in dima, ki se širita zaradi požarov.

icon-expand Edd Vadder, pevec skupine Pearl Jam. FOTO: Profimedia

"Zaradi izrednih razmer na zadnjem koncertu v Parizu, kjer je bilo zelo vroče, v zraku pa sta bila prah in dim od požarov, si je naš pevec Ed Vedder poškodoval grlo," je v izjavi zapisala skupina. "Poiskal je zdravniško pomoč, a si njegove glasilke še niso opomogle," so še zapisali v izjavi, ki so jo delili na družbenih omrežjih in dodali, da si je 57-letnik želel kljub težavam nastopiti.

