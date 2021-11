Zaročenka ubitega novinarja Bieberja pozvala k odpovedi koncerta v Savdski Arabiji

"Ne poj za morilce mojega dragega Jamala. Prosim, postavi se na njegovo stran in obsodi dejanja njegovega morilca Mohammeda bin Salmana. Tvoj glas bodo slišali milijoni. Če odkoniš njegovo povabilo na nastop, bo tvoje sporočilo jasno in glasno: Ne nastopam za diktatorje. Izberem pravico in svobodo nad denarjem," je zapisala Hatie. Hašokdži je bil v Savdski Arabiji rojen novinar, ki je živel v Združenih državah. Leta 2018 so ga na savdskem konzulatu v Istanbulu ubili in razčetverili moški, ki jih povezujejo s princem bin Salmanom. Princ je vpletenost v umor zanikal, čeprav je ameriška organizacija CIA umor pripisala prav njemu.