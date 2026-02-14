Naslovnica
Glasba

Zasedala prvo mesto na stavnicah, a ji ni uspelo priti v finale Dore

Zagreb, 14. 02. 2026 09.23 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Zevin

Vse odkar je predstavila svojo pesem z naslovom My Mind, je Slovenka veljala za favoritinjo. Stavnice so ji napovedovale prvo mesto na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora in posledično potovanje na Dunaj, kjer bi zastopala sosede Hrvate. A Zevin ni uspelo, v petkovem polfinalu je namreč ostala praznih rok, saj se ni uvrstila niti med 16 najboljših.

Bo kljub nesodelovanju na letošnji Evroviziji vseeno mogoče slišati Slovenko? To vprašanje se je pojavljalo, vse odkar je Zevin, s pravim imenom Nives Cilenšek, razkrila, da se bo potegovala za zmago na hrvaškem izboru Dora. A kljub temu, da so jo številni videli kot favoritko, so se karte obrnile drugače.

Zevin
Zevin
FOTO: Izvajalec

Mladenka je nastopila na petkovem drugem polfinalnem večeru, kjer je v konkurenci močnih imen hrvaške zabavne glasbe pričakovala suvereno uvrstitev v finale. Stavnice ji niso napovedovale le prvega mesta v polfinalu, temveč kar zmago na Dori, a je sledilo razočaranje. Pevki, ki se je predstavila s pesmijo My Mind, ni uspel preboj med 16 najboljših, njene evrovizijske sanje pa so se tako končale že v polfinalu.

Preberi še 'Vem, kaj imam, in vem, da to ne obstaja v našem prostoru'

Slovenka tako ne bo predstavljala Hrvaške na letošnjem izboru na Dunaju. Med 16 najboljšimi, ki imajo še možnost, da odpotujejo v Avstrijo, so Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir in Lana Mandarić.

Razlagalnik

Dora je hrvaški nacionalni izbor za Pesem Evrovizije. To je glasbeno tekmovanje, ki poteka vsako leto, zmagovalec pa prejme čast, da Hrvaško zastopa na mednarodnem tekmovanju Pesem Evrovizije. Izbor je znan po tem, da predstavlja raznolikost hrvaške glasbene scene, od popa do tradicionalnih zvokov.

Nives Cilenšek, ki nastopa pod umetniškim imenom Zevin, je slovenska pevka. Čeprav je njena kariera bolj povezana s slovensko glasbeno sceno, se je na izboru Dora potegovala za predstavljanje Hrvaške na Pesmi Evrovizije, kar kaže na njeno ambicioznost in željo po mednarodnem preboju.

Pesem Evrovizije (Eurovision Song Contest) je vsakoletno mednarodno tekmovanje v organizaciji Evropske radiodifuzne zveze (EBU). V njem sodelujejo predvsem evropske države, čeprav se lahko udeležijo tudi nekatere čezmorske države, kot je Avstralija. Tekmovanje poteka v obliki glasbenih nastopov, kjer vsaka država predstavi svojo izbrano pesem. Zmagovalec se določi s kombinacijo glasov strokovnih žirij in javnega telefonskega glasovanja iz vseh sodelujočih držav. Je eno najbolj gledanih in najstarejših televizijskih tekmovanj na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zevin evrovizija nastop glasba razočaranje dora favorit

'Nismo proti ljubezni, mi smo proti kičasti ljubezni'

voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
