Zasedala prvo mesto na stavnicah, a ji ni uspelo priti v finale Dore

Bo kljub nesodelovanju na letošnji Evroviziji vseeno mogoče slišati Slovenko? To vprašanje se je pojavljalo, vse odkar je Zevin, s pravim imenom Nives Cilenšek, razkrila, da se bo potegovala za zmago na hrvaškem izboru Dora. A kljub temu, da so jo številni videli kot favoritko, so se karte obrnile drugače.

Zevin FOTO: Izvajalec

Mladenka je nastopila na petkovem drugem polfinalnem večeru, kjer je v konkurenci močnih imen hrvaške zabavne glasbe pričakovala suvereno uvrstitev v finale. Stavnice ji niso napovedovale le prvega mesta v polfinalu, temveč kar zmago na Dori, a je sledilo razočaranje. Pevki, ki se je predstavila s pesmijo My Mind, ni uspel preboj med 16 najboljših, njene evrovizijske sanje pa so se tako končale že v polfinalu.

Slovenka tako ne bo predstavljala Hrvaške na letošnjem izboru na Dunaju. Med 16 najboljšimi, ki imajo še možnost, da odpotujejo v Avstrijo, so Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir in Lana Mandarić.