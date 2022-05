Zasedba ABBA po 36 letih zopet skupaj na rdeči preprogi.

Kljub temu, da so člane na odru zamenjali posebni digitalni avatarji, ki so jih ustvarjalci ljubkovalno poimenovali abbatarji, to ni ustavilo množice navdušenih oboževalcev, ki so se zbrali v areni in se po koncertu v en glas strinjali, da so avatarji s svojo podobnostjo dali vtis resničnosti. "Bilo je čudovito. Nisem mogel verjeti, da niso bili resnični," je po koncertu dejal eden od obiskovalcev. "Zelo sem bila navdušena. Dejansko si lahko videl vsak las na njih. Nisem mogla verjeti, da so bili to zgolj avatarji. Zares noro," pa navdušenja ni mogla skrivati ena od obiskovalka. Navzoče je še posebej navdušil trenutek, ko so ob koncu koncerta na oder stopili resnični člani in prejeli bučen aplavz.