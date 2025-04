Zasedba Big Foot Mama odprla 25. Orto fest

Člani skupine Big Foot Mama , ki so v slovitem ljubljanskem rock baru in okolici odrasli v enega izmed naših najbolj čislanih bendov, pravijo, da je nastop na Ortofestu vedno nekaj posebnega. "Mi smo tukaj igrali že okoli desetkrat, najbolj pa se spomnim koncerta, ko smo igrali same neznane komade in to je bil največji žur, to bi si želel ponoviti," je dejal basist skupine Big Foot Mama Alen Steržaj .

"To je klubski festival, neodvisen, najdaljši v Sloveniji, edinstven in energija tukaj je čisto drugačna kakor v velikih prostorih, ker imaš direkten stik z bendom," je povedal soorganizator Ortofesta Andrej Ciuha."Čar Ortofesta je, da mi skozi leto igramo okoli 40 koncertov, na velikih odrih, to je pa malo bolj intimna zadeva, kjer malo bolj komuniciraš s publiko, bolj se čutiš, je bolj intimna zadeva in to je poseben čar, ki ga na velikem odru verjetno ne doživiš na tak način," je dodal Steržaj.

S festivalom je odrastlo kar nekaj slovenskih skupin, med njimi tudi Big Foot Mama, ki že drugič odpira festival in ima na začetke kariere lepe spomine."Orto bar je bil prostor, kamor smo zahajali vsak petek in vsako soboto," je dejal basist Steržaj in dodal, da se pod odrom dogajajo zanimive stvari, ne glede na prostor, kjer igrajo. "Na naših koncertih se marsikaj dogaja pod odrom, tako da tisti, ki želi dognati to, mora priti na naš koncert, ker besede niso dovolj, da bi to opisale."

V okviru festivala bodo nastopili tudi Brkovi, Romachild, Alo!Stari, Masharik, S.A.R.S., Šank Rock, Crvena jabuka in drugi.