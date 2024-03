Zasedba Booom! pred izidom albuma

"Avanturo smo napisali septembra, ko smo cel mesec porabili za to, da smo ustvarili čim več pesmi za drugo verzijo albuma. Je otvoritvena pesem plošče, čeprav smo jo napisali kot zadnjo. Proces ustvarjanja pa je bil zelo zanimiv: najprej nam je bila zelo všeč, naslednji dan precej manj, zato smo jo skoraj v celoti preuredili. Spet nam je postala zelo všeč, naslednji dan pa smo si spet premislili. In tako je tudi ostalo skoraj dokler je nismo posneli. Skratka, tudi ustvarjanje te pesmi je bila prava avantura," so o nastanku nove pesmi povedali fantje iz zasedbe Booom!

"Smo pa takoj vedeli, da bo Avantura ne le na plošči, ampak tudi prva pesem na albumu. Ker je energetična in dobro pripravi teren za nadaljevanje, tematsko je dober začetek zgodbe, ki jo pripovedujemo skozi album in najbolje definira naš zvok," so dodali fantje, ki se zavedajo, da je pesem prelomnica v njihovem ustvarjanju. Zakaj? "Slučajno se je zgodilo, da smo bili mentalno vsi trije na istem mestu. Gledali smo nazaj na našo glasbeno pot in ugotavljali kako smo bili mladi in polni upanja ter opazili, da smo, čeprav smo se veliko naučili, še vedno tisti mladi fantje, ki so pet let nazaj stopili na skupno pot."

In kakšno je sporočilo novega glasbenega izdelka? "Pesem si lahko vsak razlaga po svoje. Namenoma je tematsko zelo odprta, ker smo iskali način, kako občutek podajanja v neznano najbolje predstaviti poslušalcu. In Avantura je točno to: pesem o odločenosti, o potovanju v neznano in občutkih, ki se pojavijo na tej poti."

Osvežitev za naš ustvarjalni prostor pa je tudi spremljevalni video, ki ga je ustvaril Žiga Bahor. "Ko smo razmišljali kako kar najbolje vizualno predstaviti vsebino in sporočilo pesmi, so se nam začeli v glavi vrteti visoko proračunski filmi. Bolj ko smo razmišljali kako bi to zgodbo prenesli na ekran, bolj nam je bilo jasno, da nimamo ne časa ne sredstev, s katerim bi lahko posneli primeren videospot. Potem pa smo se spomnili, da so nekatere nam najljubše avanture animacije in z nekaj viharjenja možganov našli primerno rešitev."