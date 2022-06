Zasedba BosaZnova: Ustvarjalna svežina, poletni ritmi in zgodbe življenja

Cvetoči travniki, sramežljivo sonce, sveža jutra, poletje, ljubezen in ... bossa nova! Glasbeni slog, ki izhaja iz brazilskega Ria de Janeira je našel svoje mesto tudi pri nas. Vanja in Matjaž Romih, glasbenika, partnerja in dva dela dueta BosaZnova, predstavljata svojo 'prvo' skladbo 'Marjetica', ki slavi življenje, ljubezen, partnerstvo in bossa novo.

Ime BosaZnova je 'poigranka' z besedo bossa nova, ki predstavlja glasbeni slog, rojen v Rio de Janeiru konec 50. let minulega stoletja. To igro besed lahko jemljemo dobesedno, bosa znova, pod tančico očitnega pa se Vanja in Matjaž Romih z imenom vračata v mladost, v čas brezskrbnosti, ko smo po svetu zvedavo še hodili bosi.

icon-expand Matjaž in Vanja - BosaZnova FOTO: Goran Antley

Glasbenika in parterja sta v glasbenem projektu BosaZnova združila svojo strast po raziskovanju in ustvarjanju glasbe, igranju v živo in nastopanju. Vanja izhaja iz jazz voda, Matjaž pa se je do danes pojavljal v vlogi kantavtorja in šansonjerja (leta 2005 je tudi zmagal na festivalu Slovenski šanson). To svojo ljubezen do ustvarjanja glasbe in pripovedovanja zgodb je z Vanjinim sodelovanjem prelil v skladbe, ki slavijo življenje, njegove radosti in odnose med moškim in žensko.

Prva med njimi, ki jo BosaZnova predstavljata svetu, je Marjetica. Pesem, ki kot naročena paše v poletni čas, opisuje tiste občutke predanosti in pripadnosti sreči in radosti. Igrivost, mehkoba, lahkotnost in predah od vsakodnevnega divjanja kar vejejo iz skladbe. Za Marjetico sta BosaZnova že posnela tudi videospot.

icon-expand Utrinek s snemanja spota FOTO: Goran Antley