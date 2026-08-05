Grozni Gašper kot navdih za punk skladbo skupine DEMM

Poznate Groznega Gašperja? DEMM so se lotili priredbe naslovne skladbe risanke, nastale po knjižni predlogi, ki je zaznamovala generacije mladih. Tudi pri nas. ''Grozni Gašper je risanka naše generacije. Če si jo gledal kot otrok, si jo skoraj zagotovo gledal zato, ker je bil Gašper car. Bil je drugačen, glasen, trmast, malo kaotičen in vedno nekako ... v težavah. Odrasli so ga videli kot groznega, mi pa smo ga videli kot nekoga, ki ga preprosto niso razumeli,'' so povedali člani zasedbe.

Grozni Gašper sodi med najbolj prepoznavne junake otroške literature - je izjemno priljubljen knjižni in animiran lik pisateljice Frances Simon. Na desetine njegovih prigod je bilo prevedenih tudi v slovenščino, knjige pa osnovnošolska mladina po vsem svetu požira še danes. Po knjižnih predlogah je nastala tudi izjemno priljubljena animirana serija z več kot 100 epizodami.

''Gašper je bil eden prvih antiherojev našega otroštva – delal je napake, se kregal, provociral, marsikaj naredil narobe in vedno šel po svoje. Bil je upornik proti avtoritetam. Pravo nasprotje vsem ostalim, pridnim, glavnim junakom našega otroštva. In kot tak nam je bil bolj podoben. Danes nanj gledamo malo drugače in Gašper nam pripoveduje zgodbo o tem, kako prehitro nekomu nalepimo etiketo – enkrat si problematičen, čuden, preveč glasen, poseben, samosvoj. In mnogi te gledajo samo še skozi to oznako, ne da bi te zares poznali. In mogoče je bil Grozni Gašper samo otrok, ki ni hotel ali znal bit takšen, kot so drugi od njega pričakovali,'' so še dodali člani skupine, ki pravijo, da biti drugačen ni nujno nekaj slabega, pogosto je to ravno tisto, zakaj ostaneš ljudem v spominu.