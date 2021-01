Zasedba Duran Duran bo priredila pesem Davida Bowieja

Bowie se je rodil 8. januarja 1947, na ta datum pa bodo člani zasedbe izdali svojo izvedbo pesmi, ki je luč sveta ugledala leta 1972. Predstavili jo bodo na koncertu, ki bo po spleta dosegljiva po vsem svetu, dogodek pa so organizatorji poimenovali A Bowie Celebration: Just For One Day.

Skupina Duran Duran bo skladbo v živo predstavila na dogodku v čast Davidu Bowieju , ki je umrl 10. januarja 2016. Legendarni pevec bi dva dni pred smrtjo praznoval tudi rojstni dan, zato so se člani skupine odločili, da mu ob peti obletnici smrti in hkrati dnevu, ko bi dopolnil 74 let, posvetijo priredbo skladbe Five Years.

Pesem, ki je bila v sedemdesetih izdana na albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, je priljubljene glasbenike takoj prepričala. Simon Le Bonje o priložnosti povedal: ''Nimam besed, kako zelo počaščen sem, da je prav Duran Duran dobil možnost, da lahko nastopi s pesmijo ikone in da bo naše ime ob Bowiejevem ob tem prazniku njegove glasbe.''62-letni frontman skupine je poudaril, da pevec zanj predstavlja tudi idola iz preteklosti: ''V moji mladosti se je vse vrtelo prav okrog Bowieja in njegove glasbe.''

''On je razlog, zakaj sem začel pisati pesmi. Del mene še zmeraj ne verjame v njegovo smrt, ki se je zgodila pred petimi leti, zato ker je v delčku mene še vedno živ in bo za zmeraj tudi ostal,''je dodal. Ob skupini Duran Duran bodo nastopili tudi Boy George, Taylor Momsen, Gary Barlowin ogromno drugih imen iz sveta glasbe. Zvrstili se bodo umetniki, ki so z Bowiejem v preteklosti sodelovali ali pa jih je ta pri ustvarjanju močno navdihnil. Vsak od njih bo predstavil katero od prirejenih skladb iz njegove bogate zapuščine.