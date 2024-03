Zasedba Flirrt po 27 letih še vedno polni dvorane

Ne le dobra glasba, po besedah prijateljev ima frontman zasedbe Flirrt med koncertom tudi pomembna sporočila. "Mar mu je za soljudi," je prepričana vplivnica Tea Jugovic. Njegovo glasbo od vseh začetkov spremlja njegova stanovska kolegica Manca Špik, ki ima ta privilegij, da je z njim tudi osebna prijateljica.

To, da po 27 letih še vedno polnijo dvorane, člani zasedbe Flirrt ne jemljejo zlahka. "V današnjem času, ko ni časa, so si vzeli dve, tri ure in prišli sem podoživeti nostalgijo," so hvaležni glasbeniki. V 27 letih so nanizali številne uspešnice, k njim pa dodali tudi novo pesem Ostani za vedno. Dobrih številk ob izidu nove pesmi ne jemljejo samoumevno.