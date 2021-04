Zasedba Genesis se po 14 letih vrača na koncertne odre

Phil Collins se s skupino Genesis končno vrača na odre, po tem, ko so bili primorani ponovno združitev pred občinstvom zaradi pandemije prestaviti. Čeprav je Collinsova nekdanja žena Orienne Cevey med ločitvenim postopkom trdila, da legendarni pevec zaradi zdravstvenih težav ni sposoben nastopati, pa so se njene navedbe izkazale za neresnične.

Turneja, imenovana The Last Domino?, bo svojo premiero doživela pred evropskim občinstvom, v Združene države Amerike pa se se odpravljajo 15. novembra. Oboževalci Collinsovo združitev s članoma Tonyjem Banksom in Mikom Rutherfordom že težko pričakujejo, trojici pa se bosta pridružila tudi kitarist in basist Daryl Stuermer ter bobnar, Nic Collins , ki je pevčev sin.

Zasedba je pred dnevi v sporočilu za javnost naznanila, da se bodo člani na odre vrnili po dolgih štirinajstih letih. Že lanskega marca so najavili, da se njihova ponovna združitev obeta novembra 2020, vendar so nato že julija sporočili, da bodo morali težko pričakovan napad na glasbene odre zaradi pandemije prestaviti.

Zasedba bo obiskala 14 ameriških mest, med drugim bodo zaigrali v Washingtonu, newyorškem Madison Square Gardnu ter tudi v novi UBS Areni v Belmont Parku, ki bo tudi njihov prvi nastop na Long Islandu v štirih desetletjih kariere. Ameriški del turneje se bo zaključil 15. decembra v Bostonu.

Genesis javnosti še niso predstavili seznama pesmi, ki jih bodo ponudili občinstvu pod odri, v promocijskem videospotu pa lahko slišimo pesmi, kot so Invisible Touch, Land of Confusion ter Turn It On Again.