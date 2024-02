Zasedba Hamlet Express izdala šesti album

Album Fantom svobode v digitalni in vinilni obliki prinaša deset skladb, pri katerih je bil glavni avtor ponovno pesnik, pevec in kitarist Andraž Polič . Kot so zapisali v Cankarjevem domu, je sam naslov Fantom svobode nadaljevanje nadrealistične tradicije Luisa Bunuela in eksistencializma Alberta Camusa , ki se vsebinsko upira vsakršni žanrski določitvi. "Glasba izhaja iz izvornega erosa skozi dinamiko rockovske energije ali poetične krhkosti."

Skupina Hamlet Express deluje že več kot 20 let na polju avtorske glasbe, ki jo ustvarja Polič, sicer avtor več pesniških zbirk ter ustvarjalec glasbe za gledališče. Zasedba, ki se opisuje kot fusion glasbenih stilov na relaciji Pariz–Istanbul, je nastala leta 2002. Leto kasneje so izdali prvenec Moje mesto. Trenutno v njej muzicirajo še Miha Petrič na električni kitari, Gregor Cvetko na basu in Blaž Celarec na tolkalih.

Kot je Polič povedal za Delo, so ploščo snemali na ranču v Panovcih, v skupne aranžmaje pa vsak svobodno vplete svoj del. "Vsebina je naša mešanica od rock'n'rolla do instrumentalov in šansonjerskih balad ter afriških ritmov. To je naš prepoznavni fusion šanson," je povedal.