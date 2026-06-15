Zasedba Here and Everywhere osvaja svetovno glasbeno sceno

Pesem It's in the Way bo del prihajajočega albuma Seeker of the Source, pod miks katerega se je večinsko podpisal Andrew Scheps, ki je sodeloval z imeni, kot so Red Hot Chili Peppers, Metallica, Black Sabbath, Adele in Green Day.

Novo pesem poganja drzna in direktna energija ter govori o povezanosti kot napaki v matrici in skupni moči, ki ustvarja varno zavetje pred mračnim in manipuliranim svetom. Prvi odzivi z britanskih radijskih postaj, kot pravita Aleksandra Josić in Rok Golob, singel že označujejo za "udarno mojstrovino, ki se zvočno giblje med zgodnjim Davidom Coverdalom, zasedbama Skunk Anansie in Living Colour ter glasbenikom Chrisom Cornellom."