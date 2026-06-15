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Glasba

Zasedba Here and Everywhere osvaja svetovno glasbeno sceno

Ljubljana, 15. 06. 2026 18.42 pred 10 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Anastasija Jović Ota Širca Roš +1
Here and Everywhere

Po vrsti nastopov, na katerih so kot predskupina ogrevali občinstvo ikon, kot so Scorpions in Bryan Adams, skupina Here and Everywhere osvaja svetovno glasbeno sceno z izidom novega singla It's in the Way. Pesem podira pravila in nasprotuje sistemu, ki poskuša nadzorovati ljudi, prvi odzivi z britanskih radijskih postaj pa jo že označujejo za udarno mojstrovino. Sta pa Aleksandra Josić in Rok Golob v zadnjih mesecih zgradila popolnoma novo bazo oboževalcev na družbenih omrežjih; njuna priredba uspešnice Still Of The Night skupine Whitesnake je namreč postala viralni hit in zbrala več kot 25 milijonov ogledov.

Pesem It's in the Way bo del prihajajočega albuma Seeker of the Source, pod miks katerega se je večinsko podpisal Andrew Scheps, ki je sodeloval z imeni, kot so Red Hot Chili Peppers, Metallica, Black Sabbath, Adele in Green Day.

Novo pesem poganja drzna in direktna energija ter govori o povezanosti kot napaki v matrici in skupni moči, ki ustvarja varno zavetje pred mračnim in manipuliranim svetom. Prvi odzivi z britanskih radijskih postaj, kot pravita Aleksandra Josić in Rok Golob, singel že označujejo za "udarno mojstrovino, ki se zvočno giblje med zgodnjim Davidom Coverdalom, zasedbama Skunk Anansie in Living Colour ter glasbenikom Chrisom Cornellom."

Gonilna sila zasedbe, vokalistka Aleksandra in skladatelj Rok, sta sicer v zadnjih mesecih zgradila popolnoma novo bazo oboževalcev na družbenih omrežjih. Njuna priredba uspešnice Still Of The Night skupine Whitesnake je namreč postala viralni hit in zbrala več kot 25 milijonov ogledov.

"Cela Amerika se je zbudila, tako da smo prišli od šest tisoč sledilcev na 133 tisoč. Ta posnetek ima vse skupaj 25 milijonov ogledov," je dejala Aleksandra, Rok pa se je pošalil: "Najbolj zanimivo je, da za to nismo nič naredili. Dejansko je posnetek zares dober, ona raztura na posnetku, ampak mi smo že velikokrat kakšne priredbe igrali in jih tudi objavili, ampak tokrat se je nekaj zgodilo, ta komad je kar poletel v zvezde."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Here and Everywhere It's in the Way
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KOMENTARJI2

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gobbi
17. 06. 2026 10.49
Vsa čast obema Rok je itak car z glasbo katero ustvari, Aleksandra pa je vsekakor prevelika samo za Slovenijo. Fajn slišat, da obstajajo še bendi kateri igrajo, zažigajo ne pa slovenska popularna glasba kjer ne veš ali sploh še kdo igra ali je vse skupaj samo še semplano in glasbo predvaja dj.
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0 0
EntityOne
15. 06. 2026 19.42
Fenomenalno! Vse čestitke obema! Njen glas res raztura.
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