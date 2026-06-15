Zasedba Here and Everywhere osvaja svetovno glasbeno sceno

Pesem It's in the Way bo del prihajajočega albuma Seeker of the Source, pod miks katerega se je večinsko podpisal Andrew Scheps, ki je sodeloval z imeni, kot so Red Hot Chili Peppers, Metallica, Black Sabbath, Adele in Green Day.
Novo pesem poganja drzna in direktna energija ter govori o povezanosti kot napaki v matrici in skupni moči, ki ustvarja varno zavetje pred mračnim in manipuliranim svetom. Prvi odzivi z britanskih radijskih postaj, kot pravita Aleksandra Josić in Rok Golob, singel že označujejo za "udarno mojstrovino, ki se zvočno giblje med zgodnjim Davidom Coverdalom, zasedbama Skunk Anansie in Living Colour ter glasbenikom Chrisom Cornellom."
Gonilna sila zasedbe, vokalistka Aleksandra in skladatelj Rok, sta sicer v zadnjih mesecih zgradila popolnoma novo bazo oboževalcev na družbenih omrežjih. Njuna priredba uspešnice Still Of The Night skupine Whitesnake je namreč postala viralni hit in zbrala več kot 25 milijonov ogledov.
"Cela Amerika se je zbudila, tako da smo prišli od šest tisoč sledilcev na 133 tisoč. Ta posnetek ima vse skupaj 25 milijonov ogledov," je dejala Aleksandra, Rok pa se je pošalil: "Najbolj zanimivo je, da za to nismo nič naredili. Dejansko je posnetek zares dober, ona raztura na posnetku, ampak mi smo že velikokrat kakšne priredbe igrali in jih tudi objavili, ampak tokrat se je nekaj zgodilo, ta komad je kar poletel v zvezde."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.