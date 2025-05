Zasedba Il Divo se po desetih letih vrača v Slovenijo

Skupino je leta 2003 ustanovil Simon Cowell in z njimi podpisal pogodbo s svojo glasbeno založbo. Il Divo naj bi po njegovi zamisli predstavljali novo generacijo kvarteta, ki je sestavljen iz treh tenorjev in baritona, peli pa bi priredbe znanih pesmi in na ta način združevali opero in popularno glasbo. "Njegova ideja je torej bila: 'Ustvaril bom fantovsko skupino, a z glasovi kot so Bocelli, Pavarotti in Three Tenors. In nihče si ni mogel predstavljati, kako se bo to končalo," je se začetkov spominjal Bühler.

A težko bi se razpletlo bolje: "Investiral je ogromno časa in denarja, da je ustvaril Il Divo. In tisto kar me vedno osreči, ko pomislim na to, je dejstvo, da nam je enkrat rekel, da smo glasbena stvaritev, na katero je najbolj ponosen." A da so postali Il Divo - utečena glasbena skupina, kakršno danes pozna javnost, je trajalo kar leto in pol "Ja. David, Sebastian, Carlos in jaz. Pri tem procesu nastajanja so bili vpleteni sicer tudi drugi ljudje, ki niso bili dobri pevci in podobno. Ideja na začetku je bila, da bi bila to fantovska skupina in govorilo se je: 'On bo pevec, tisti bo zraven zaradi videza' in podobne reči. Mi pa smo si resnično želeli delati pravo glasbo, s pravimi, kvalitetnimi glasovi. Kvalitetnimi pevci. In mislim, da je tudi Simon to razumel."