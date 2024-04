Zasedba Jet Black Diamonds s singlom napoveduje svoj prvi dolgometražni album

Mlada vipavska zasedba Jet Black Diamonds bo sredi aprila izdala svoj prvi dolgometražni album z naslovom Sladki problemi in ga konec meseca predstavila s koncertom v veliki dvorani Kina Šiška. Še pred tem pa glasbeniki predstavljajo najnovejši singel.

Pesem z igrivim naslovom Vlak govori o čakanju, da se mimo nas pripelje naslednji vlak. Vlak predstavlja metaforo, ki govori o razpadli zvezi in razhajanju ter tudi o novih začetkih, ki pridejo ob koncu takšnih obdobij. Novo pesem so Jet Black Diamonds opremili z zanimivim videospotom, ki je nastal pod taktirko režiserja Gašperja Markuna. V videospotu tokrat namesto fantov iz benda spremljamo zgodbo dekleta, ki se preživlja kot živi kip in klovn.

Fantje so povedali, da so med ustvarjanjem albuma naleteli "na kup sladkih problemov", in se pošalili, da so napisali preveč dobrih skladb, nato pa morali razmisliti, katere vključiti v album. "Kar koli smo imeli, je bil sladek problem. Ko imaš možnost delati album in delati, kar mi delamo, se nimaš kaj preveč pritoževati."