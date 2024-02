Zasedba LPS napoveduje prvi studijski album

Slovenska zasedba LPS, ki nas je leta 2022 zastopala na Evroviziji, je izdala nov singel, ki govori o minljivosti trenutkov in zavedanju, da časa ne dobimo nazaj. Zato je sporočilo pesmi, da trenutke izkoristimo z ljudmi, ki so nam ljubi.

Za pesem so posneli tudi videospot v Logarski dolini, kjer je bilo tako mrzlo, da so edini članici zasedbe zmrznile skoraj vse kamere. "Vse so nehale delati, ker je bilo premrzlo," je za našo medijsko hišo dejala Zala Velenšek, sicer pobudnica ideje, za lokacijo snemanja videospota, frontman skupine Filip Vidušin pa je dodal, da so se kljub temu na setu imeli super. "Če komu kaj ni všeč, naslovite Zali," se je ob tem pošalil bobnar Gašper Hlupič.

Novi singel Počakaj me napoveduje prvi studijski album skupine LPS, ki bo izšel v mesecu februarju. Skupina ga bo na koncertu v Ljubljanski Cvetličarni v začetku marca premierno predstavila, na odru pa se jim bodo pridružili različni gostje, ki so vplivali na njihovo glasbo, med drugim tudi predstavniki skupin Tabu, Kokosy, Jet Black Diamonds, Koala Voice in raper Drill.