Zasedba Maneskin že novembra predskupina Rolling Stonesom

Evforija, ki se je pričela na glasbenem festivalu Sanremo in svoj vrhunec dosegla na letošnjem Evrovizijskem tekmovanju, ne popušča. Italijanski rockerji Måneskin so že nekaj mesecev priljubljeni izven meja svoje matične države, njihov potencial pa so zaznali tudi legendarni člani zasedbe The Rolling Stones.