Zasedba Mi2 z glasbo razvajala na Ptuju

Člani zasedbe Mi2 se v Ptuju od nekdaj dobro počutijo in nič drugače ni bilo tokrat, ko so nastopili na festivalu Arsana. Se je pa poznalo, da smo naše rockerje obiskali na mestni tržnici. Pred nastopom so jih namreč pričakale tudi domače dobrote, za katere sta Tone in Jernej zagotovila, da niso za prodajo. Za dodatno glasbeno začimbo je pred skupino Mi2 je občinstvo festivala Arsana ogrel Leopold I., ki je vesel, da je s festivalom mesto ponovno zaživelo.