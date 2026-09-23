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Glasba

Zasedba Okustični pri snemanju spota sodelovala z Gajo Filač

Ljubljana, 23. 09. 2026 10.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede.

Zasedba Okustični predstavlja čustveno in intimno skladbo, ki je poklon posebnemu človeku in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami za vedno. Pesem nosi pomenljiv naslov Če bi napisala pesem, v videospotu zanjo pa nastopa naša priljubljena igralka Gaja Filač. Zanimivost spota je tudi to, da se ne osredotoča na zgodbo, temveč na občutke.

Zasedba Okustični predstavlja novi singel z naslovom Če bi napisala pesem. "Če bi napisala pesem je čustvena in intimna skladba, ki skozi nežno pripoved govori o človeku, ki je v našem življenju pustil posebno sled. Je zgodba o spominu, bližini, neizrečenih občutkih in trenutkih, ki kljub minevanju časa ostajajo živi," so ob izidu povedali glasbeniki.

Zasedba Okustični predstavlja novi singel.
Zasedba Okustični predstavlja novi singel.
FOTO: Matic Koman

Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede. "Ne govori le o ljubezni, temveč tudi o tisti posebni povezanosti, ki je ni mogoče vedno razložiti ali pozabiti," so razložili in dodali, da se v pesmi prepletajo nežnost, nostalgija in kanček hrepenenja, poslušalcu pa pušča prostor, da v zgodbi prepozna tudi svoje spomine in občutke. Če bi napisala pesem je namenjena vsem, ki so kdaj ljubili, pogrešali ali v sebi nosili zgodbo, ki je niso znali povedati na glas. "Je poklon posebnemu človeku – in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami za vedno," so še povedali.

Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede.
Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede.
FOTO: Matic Koman

Pri videospotu je tokrat režiser David Champaigne v središče zgodbe postavil igralko Gajo Filač, ki skozi svojo prisotnost in telesno govorico ponese različna čustvena stanja, ki jih lahko prinese odnos med dvema človekoma. "Gre od nežnosti, bližine in pričakovanja do hrepenenja, dvoma, bolečine, izgube in sprejemanja. Vendar nobeno od teh čustev ni prikazano neposredno," so razkrili glasbeniki in dodali, da spot gledalca v zgodbo povabi skozi simboliko narave, svetlobe, vode in prostora.

Glavna akterka je oblečena v zračno belo obleko in se pojavlja v mehki svetlobi narave, med polji, zelenjem in vodo, kjer sončni žarki ustvarjajo skoraj sanjsko, brezčasno vzdušje. Pomemben vizualni element je šopek vrtnic, ki ga nosi v rokah. "Rože postanejo simbol ljubezni, spomina in nečesa dragocenega, kar še vedno nosi s seboj. Kamera se ne osredotoča na konkretno zgodbo, temveč predvsem na občutek," so dodali in zaključili: "Pogled, svetloba, gibanje skozi prostor in drobni detajli ustvarjajo vtis spomina, ki se pojavlja skozi Gajine oči. Kot da gledamo trenutke, ki so ostali nekje med preteklostjo in sedanjostjo."

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