Zasedba Okustični pri snemanju spota sodelovala z Gajo Filač

Zasedba Okustični predstavlja novi singel z naslovom Če bi napisala pesem. "Če bi napisala pesem je čustvena in intimna skladba, ki skozi nežno pripoved govori o človeku, ki je v našem življenju pustil posebno sled. Je zgodba o spominu, bližini, neizrečenih občutkih in trenutkih, ki kljub minevanju časa ostajajo živi," so ob izidu povedali glasbeniki.

Zasedba Okustični predstavlja novi singel. FOTO: Matic Koman

Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede. "Ne govori le o ljubezni, temveč tudi o tisti posebni povezanosti, ki je ni mogoče vedno razložiti ali pozabiti," so razložili in dodali, da se v pesmi prepletajo nežnost, nostalgija in kanček hrepenenja, poslušalcu pa pušča prostor, da v zgodbi prepozna tudi svoje spomine in občutke. Če bi napisala pesem je namenjena vsem, ki so kdaj ljubili, pogrešali ali v sebi nosili zgodbo, ki je niso znali povedati na glas. "Je poklon posebnemu človeku – in hkrati opomnik, da nekatere zgodbe ostanejo z nami za vedno," so še povedali.

Skladba je kot osebno pismo, zapisano v melodijo in besede. FOTO: Matic Koman

Pri videospotu je tokrat režiser David Champaigne v središče zgodbe postavil igralko Gajo Filač, ki skozi svojo prisotnost in telesno govorico ponese različna čustvena stanja, ki jih lahko prinese odnos med dvema človekoma. "Gre od nežnosti, bližine in pričakovanja do hrepenenja, dvoma, bolečine, izgube in sprejemanja. Vendar nobeno od teh čustev ni prikazano neposredno," so razkrili glasbeniki in dodali, da spot gledalca v zgodbo povabi skozi simboliko narave, svetlobe, vode in prostora.