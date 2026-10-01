Zasedba Panda s koncertom obeležila štiri desetletja delovanja

Koncert, naslovljen Nepremagljivi , so začeli z novejšo skladbo z naslovom V meni je moč , katere besedilo je napisala vokalistka zasedbe Nina Bauman , na potovanju po njihovi glasbeni poti pa so med drugim sledile Ustavi konje dragi moj, Zguba, Ugrizni me, če upaš, Danes se vse preprosto zdi, Daj nasmeh mi nazaj , ki jo podpisujejo z Avtomobili , in Da bo jutri še en dan . V sozvočju s simfoniki pod vodstvom Matjaža Mikuletiča sta med drugim zazveneli še V poznih nočnih urah in najnovejša Zmajski most , ki so jo navdihnile sanje o rušenju znanega mosta v prestolnici.

Praznovanje zasedbe, ki jo sestavljajo še klaviaturist in pevec Andrej Pompe, basist in vokalist Vlado Pirc, kitarist Samo Pirc, bobnar Damjan Mulej in tolkalist Vanja Vogrinčič, je bil preplet različnih glasbenih zvrsti, od popa, swinga in bluesa do jazza in rocka, ter obdobij, skozi katere je Panda v štirih desetletjih razvijala svoj prepoznavni izraz. Kot gosta sta navdušila tudi Andraž Hribar in Lara Baruca, na odru pa so se jim pridružile še štiri vokalistke in tričlanska pihalno-trobilna postava.

Panda je preteklih štirih desetletjih ustvarila vrsto uspešnic, med katere spadajo tudi Kako ga čutim, Lino, Tok Tok, Včasih, Ker jaz te ljubim, Takšen kot vsi, Jaz sem jaz, ti si ti in Brez skrbi. Izdali so več studijskih albumov.