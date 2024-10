Zasedba Parni valjak tudi z Igorjem Drvenkarjem na čelu neustavljiva

"Te ljudi sem vzljubil že v prvih nekaj mesecih, o tem sploh ni dvoma. Pazi, kaj govoriš, pazi. Užitek je potovati z njimi, seveda, razpravljati o življenju, se učiti od njih, zato se veselim vsakega našega koncerta", je o zasedbi povedal pevec skupine Parni valjak Igor Drvenkar.

Novi član je skupini prinesel mladostno energijo."Tehnologija brizga na vse strani! Mi za večino nismo niti vedeli, da obstaja. Resno, ne šalim se," je dejal basist skupne, Zorislav Preksavec in dodal:"Dejstvo je, da nas on nekako pomlajuje v tem, kar počnemo, mi pa po drugi strani kot njegovi nadomestni starši bdimo nad tem, kako se on razvija v tem svetu." Ne pozabijo pa dodati, da je na vsakem koncertu z njimi v mislih tudi legendarni Aki.