Zasedba San Di Ego z novim pevcem predstavlja nov singel

Člani zasedbe San Di Ego so junija najavili, da bodo v poletni koncertni sezoni začeli pisati novo zgodbo, z novim pevcem, Maticem Nareksom. Za njimi je nekaj uspešnih koncertov, povsod pa jih je občinstvo dobro sprejelo. Tokrat se predstavljajo s prvim singlom v novi postavi, Mitja Kobal, novi basist zasedbe, pa je za pesem napisal besedilo in glasbo.

Matic Nareks je priznan vokalist in učitelj petja, s svojo karizmatično prezenco ter neverjetnim vokalom je v 15 letih v različnih zasedbah 'oddelal' več kot 500 nastopov, pravo rock n' roll garanje pa ga s skupino San Di Ego šele čaka. Da je skupino San Di Ego doletela prava renesansa, se strinja tudi Matic sam. Ob pridružitvi k skupini so ga že pričakale skladbe, ki so čakale luč sveta. Zato je bilo treba takoj 'pljuniti v roke'! Ugotovili so, da je energija med njimi dobra, pa naj bo to na odru, ob pivu ali na vaji v studiu.

icon-expand Matic Nareks se je pred poletjem pridružil zasedbi San Di Ego. FOTO: Kaj 5 produkcija

Matic nam je razložil vzdušje, ki je vladalo ob njegovi pridružitvi skupini: "Na začetku me je (pozitivno) presenetila hitrost dogajanja. Še preden smo se dodobra spoznali, smo že pripravljali komad, obiskali studio, speljali koncert, naredili fotografiranje, pripravili novo pesem, posneli videospot. Res svetlobna hitrost ustvarjanja –tako da smo se že kar v začetku v slabih dveh tednih preizkusili v vseh možnih situacijah in kombinacijah. Z gotovostjo lahko povem – energija in kemija med nami je fantastična. Ne bom pretiraval, če povem, da je to bilo čutiti že ob našem prvem srečanju. Veliko imamo skupnega in v določenih zadevah se odlično dopolnjujemo. To se opazi tudi na odru in čuti v glasbi, ki jo ustvarjamo. Zelo se veselim lansiranja naše prve pesmi 'Vse besede' in nadaljnjega ustvarjanja glasbe ter nastopov."

icon-expand Fantje v prenovljeni zasedbi predstavljajo skladbo Vse besede. FOTO: Kaj 5 produkcija

Skladbo Vse besede, ki jo fantje predstavljajo v prenovljeni zasedbi, je napisal Mitja Kobal, basist zasedbe: "Kot vse skladbe, ki se pripravljajo, je tudi skladba 'Vse besede' nastala ob opazovanju okolice in dogodkov okoli nas. Vsa besedila so najprej dana v vpogled članom benda, preden se stvari lotimo delati dalje. Predvsem je pomembno, da se Matic kot vokalist najde v zgodbi besedila. Skladba 'Vse besede' govori o tem, da kljub temu, da lahko veliko stvari rešimo in naredimo sami, ni nič narobe in ne izpademo nič manj močnejši, če vprašamo koga za nasvet ali pomoč. Nič ni narobe s tem in ne sme nas biti strah nekomu zaupati svoje strahove." Pesem so sicer posneli v studiu Urgenca, pod miks in mastering pa se je podpisal Franci Zabukovec Zabukowski, videospot za pesem Vse besede je posnela Kaj 5 produkcija. San Di Ego imajo že pripravljen avtorski material za izid četrtega studijskega albuma.