Zasedba Signe počasi stopa proti prvemu albumu

"Pesem Ciao govori o nemirnih umetniških dušah, ki kdaj potrebujejo prostor in čas, da lahko ustvarjajo in živijo," so ob izidu pesmi za naš portal povedali člani zasedbe Signe , ki so idejo črpali iz življenja samega in občutkov, ki pridejo z njim.

"Ustvarjanje pesmi pri zasedbi Signe poteka tako, da Rok Lipičnik napiše zasnovo pesmi (glasbo in besedilo) z akustično kitaro. Ta posnetek člani zasedbe (Rok Zevnik, Aleksandra Perčič in Matjaž Balantič) poslušajo in podajo svoje mnenje. Nato Rok Zevnik, ki pri zasedbi skrbi za aranžmaje in elektroniko, naredi projekt. Določene dele se še posname in odigra in tako nastaja pesem," so o svojem ustvarjanju povedali.

Kaj pa videospot? "Gre za moderno in odbito kombinacijo kadrov, ki da čutiti svobodo življenja in izbiro, ki jo imamo vsi kako in s kom nam je najbolje. Na snemanju je bilo sproščeno in hkrati naporno. Snemali smo ob koncu poletja na slovenski obali (Izola, Koper, Strunjan, Lucija), tako da vročine ni manjkalo," so se spominjali in dodali, da je vse potekalo brez neljubih pripetljajev.