Zasedba The Flaming Lips priredila koncert v mehurčkih

Ameriška skupina The Flaming Lips je pandemiji navkljub v Oklahomi priredila koncert, na katerem so bili nastopajoči in obiskovalci dobesedno v mehurčkih. Organizatorji dogodka so za varnost obiskovalcev poskrbeli tako, da so jih umestili v 100 napihljivih žog, člani skupine pa so bili v svojih kapsulah.

icon-expand Skupina The Flaming Lips se je prilagodila trenutnim razmeram in pripravila koncert v mehurčkih. FOTO: Profimedia Koncept koncerta si je zamislil frontman skupine Wayne Coyne, ki se je že poprej na nastopih v živo rad pomešal med občinstvo v žogi zorb, poroča britanski BBC. Še pred izvedbo koncertov je Coyne napovedal, da bo njihov obisk "varnejši od nakupovanja v trgovini". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V vsakega od 100 t.i. vesoljskih mehurčkov so umestili poseben zvočnik, da ni prišlo do popačenja zvoka, plastenko vode, brisačo, za brisanje kondenza, tablo z napisom, da je v mehurčku prevroče, ob čemer je podporno osebje osvežilo zrak znotraj mehurčka, ter tablo, da želi obiskovalec na toaleto. V tem primeru so lahko obiskovalci z masko na obrazu zapustili mehurček. Coyne je pred mesecem za revijo Rolling Stone dejal, da se zdi komu koncept takega koncerta, ki so ga sicer testno izvedli že oktobra, morda čudaški. A po drugi strani lahko v mehurčkih vsaj nastopijo pred občinstvom in pri tem nikogar ne ogrožajo. "Morda je to del nove normalnosti. Lahko greš na koncert, ali pa ne, a menim, da bomo nekako našli pot," je dejal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Koncertno dvorano so razdelili na 100 kvadratov, v katere je bil nameščen po en mehurček. Poslušalci so zaradi zvočnika v koncertu normalno uživali, člani skupine pa jih niso slišali, zato je po dvorani namesto ploskanja odmevalo udarjanje po plastičnih stenah. V vsakem mehurčku je po pisanju BBCsicer dovolj zraka za dihanje treh oseb celo uro in 10 minut. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z izvedbo podobnih koncertov v mehurčkih se po pisanju BBC spogledujejo že drugi. Možnost seveda je, v kolikor skupine za izvedbo najdejo pravi prostor in dovolj dobro usposobljeno osebje, ki poskrbi za varnost vseh udeležencev. Pri tem je treba upoštevati tudi vzdrževanje varnostne razdalje med obiskovalci pred začetkom koncerta, saj sama umestitev v mehurček poteka 20 minut. Coyne je ob dogodku poudaril: "Varnost, varnost, varnost. In tudi zabava!" icon-expand