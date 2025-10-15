Zasedba Zmelkoow je izdala preobleko enega svojih največjih hitov Sergio, ki nosi naslov Sempre Sergio. Skladbo so posneli med svojim delovnim dopustom na Kanarskih otokih, zanjo pa so ustvarili tudi zabaven videospot.

Zmelkoow slavijo Sergia, kultno tržaško legendo, ki jo opeva eden njihovih največjih hitov. Sergio bi leta 2026 praznoval 100 let in temu v čast je skupina izdala popolnoma novo različico skladbe Sergio iz leta 1996, ki po novem nosi naslov Sempre Sergio. Nova različica ima poudarjen ritem, 'pekoče kitare' in posebnega gosta. Ta je Sergiov vnuk Nicolò, ki je v tržaških reperskih krogih znan kot NAF. Skladbo so posneli med svojim delovnim dopustom na Kanarskih otokih v studiu Andree Flega, ki je tudi vihtel taktirko in vrtel gumbe. Za spot pa so moči združili z režiserjem Sergiom Cinghialom.

Zasedba Zmelkoow preoblekla enega svojih največjih hitov

Kdo je Sergio? Člani zasedbe Zmelkoow pojasnjujejo, da se zgodba začne z drugim albumom banda z naslovom Čiko, Pajo in Pako, ki je bil izdan leta 1996. Na njem je tudi pesem Sergio, ki je kmalu po izidu postala vseslovenski hit. "Doživeti danes že ponarodeli opis arhetipskega Tržačana ter njegovega življenja namreč presega zgolj umetniško dimenzijo pop rock skladbe, saj ohranja spomin na čas in dogajanja v severni Istri v drugi polovici 20. stoletja za bodoče rodove." Po navedbah Zmelkoow bo leta 2026 minilo 100 let od Sergiovega rojstva, 40 let nazaj pa je Sergio zakrivil svoj konec, ki ga band popisuje v istoimenskem komadu iz leta 1996.