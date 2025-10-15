Zasedba Zmelkoow preoblekla enega svojih največjih hitov

Zmelkoow slavijo Sergia, kultno tržaško legendo, ki jo opeva eden njihovih največjih hitov. Sergio bi leta 2026 praznoval 100 let in temu v čast je skupina izdala popolnoma novo različico skladbe Sergio iz leta 1996, ki po novem nosi naslov Sempre Sergio. Nova različica ima poudarjen ritem, 'pekoče kitare' in posebnega gosta. Ta je Sergiov vnuk Nicolò, ki je v tržaških reperskih krogih znan kot NAF. Skladbo so posneli med svojim delovnim dopustom na Kanarskih otokih v studiu Andree Flega, ki je tudi vihtel taktirko in vrtel gumbe. Za spot pa so moči združili z režiserjem Sergiom Cinghialom.
Kdo je Sergio? Člani zasedbe Zmelkoow pojasnjujejo, da se zgodba začne z drugim albumom banda z naslovom Čiko, Pajo in Pako, ki je bil izdan leta 1996. Na njem je tudi pesem Sergio, ki je kmalu po izidu postala vseslovenski hit.
"Doživeti danes že ponarodeli opis arhetipskega Tržačana ter njegovega življenja namreč presega zgolj umetniško dimenzijo pop rock skladbe, saj ohranja spomin na čas in dogajanja v severni Istri v drugi polovici 20. stoletja za bodoče rodove." Po navedbah Zmelkoow bo leta 2026 minilo 100 let od Sergiovega rojstva, 40 let nazaj pa je Sergio zakrivil svoj konec, ki ga band popisuje v istoimenskem komadu iz leta 1996.
Zmelkoow ne skrivajo, da imajo radi posebne kalibre. Redno jih opevajo tudi v svojih skladbah, kot so Gravitacija (Več kot spijemo), Klub ljudi z resnimi težavami, Škodljivec, Batman, Poredni gosti, Rimar, Ljubo doma, mi pa pri Ljubotu, Sergio in drugih.
"Ravno drugačna besedila so verjetno ključni razlog, zakaj še danes potrebujemo in hočemo Zmelkoow. Povedali so nam, kaj je smisel življenja, prav tako so nam nastavili ogledalo takrat, ko smo ga najbolj potrebovali in nam sporočili, da nam zares ne 'fali' nič, čeprav mislimo, da nam 'fali' dosti."
Ena od najbolj šaljivih rock zasedb pri nas se bo prihodnje leto na koncertu Veliki veseli koncert predstavila z železnim repertoarjem, ki se je prečiščeval in kalil na koncertnih odrih zadnjih 30 in več let, odigrali pa bodo tudi vrhunce svojega prihajajočega albuma.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.