Žavbi brothers prvi album posneli v domači garaži

En band, šest bratov, osem skladb in prvi album z naslovom Mali raj. To je izkupiček zasedbe Žavbi brothers, šestih bratov z Obale, ki si poleg priimka, otroštva, izkušenj in spominov delijo tudi ljubezen do glasbe. Tadej, Matija, Jernej, Marko, Luka in Tomaž so album posneli v domači garaži, kjer se tudi drugače družijo in ustvarjajo.

Žavbi brothers, band šestih bratov z Obale, predstavlja prvenec z naslovom Mali raj. Mladeniči s prvim albumom v posluh ponujajo osem skladb, v katerih mešajo pop, folk in rock glasbo z okusom po nekih drugih časih. Tadej, Matija, Jernej, Marko, Luka in Tomaž, ki si poleg priimka, otroštva, izkušenj in spominov delijo tudi ljubezen do glasbe, so album posneli v domači garaži, kjer se tudi drugače družijo in ustvarjajo. icon-expand En band, šest bratov, osem skladb in prvi album z naslovom Mali raj. To je izkupiček zasedbe Žavbi brothers. FOTO: Gabrijel Vidmar Ravno zato so bratje singel z albuma poimenovali Garage (v prevodu garaža). Skladba govori o ciljih, poti do njih in o podpori pravih ljudi pri doseganju le-teh. Je iskrena, osebna skladba, saj v prispodobi predstavlja njihovo družino in njihov band. Za skladbo so posneli tudi videospot – seveda v svoji garaži. V njem poleg šestih bratov Žavbi, ki sestavljajo Žavbi brothers, sodelujeta še oba manjša brata. Pred prvim albumom so Žavbiji sicer že izdali nekaj skladb. Prva med njimi je bila naslovljena Tisti večer, predstavili pa so jo že pred štirimi leti. Druga, Ne vem, zakaj je našla svojo pot tudi v radijski eter, sledila pa je še pesem z naslovom Pesem zate. Pred dvema letoma so izdali tudi prvo skladbo v angleškem jeziku z naslovom Flower Field.