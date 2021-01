Zayn Malik z novo pesmijo napovedal album

Zayn Malik, nekdanji član nekoč izjemno priljubljene fantovske skupine One Direction, je oboževalce razveselil z novim singlom in videospotom Vibez. Z njim je napovedal tudi svoj novi album, ki bo uradno izšel 15. januarja.

icon-expand Zayn Malik v videospotu za pesem Vibez. FOTO: Profimedia

Zayn Malik je izdal novo pesem z naslovom Vibez, zanjo pa je posnel tudi videospot, v katerem nastopa v gledališču brez občinstva. Za potrebe snemanja je spremenil tudi svoj videz in si lase pobarval na blond. S pesmijo je tako napovedal svoj tretji studijski album, ki ga je poimenoval Nobody Is Listening (Nihče ne posluša).Na njem bo 11 novih pesmi, izšel pa bo čez slab teden, 15. januarja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po tem, ko je skupinaOne Directionprenehala z delovanjem, se je Malik podal na samostojno pot in do danes izdal že dva albuma: Mind of Mine (2016) in Icarus Falls (2018).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot kaže, je bil 27-letni pevec med pandemijo covida-19 razpet med ustvarjanjem nove glasbe in očetovsko vlogo. Septembra je pevec izdal videospot za pesem Betters svojega zadnjega albuma Icarus Falls iz leta 2018. Istega meseca pa se je z izbranko, manekenkoGigi Hadid, razveselil prvorojenke, katere ime za zdaj ostaja skrivnost.

icon-expand Gigi Hadid in Zayn Malik FOTO: Profimedia

Zayn Malik in Gigi Hadid sta par od leta 2015, a v teh petih letih sta imela kar nekaj vzponov in padcev, saj sta se vmes tudi razšla. A ljubezen je bila na koncu dovolj močna, da sta se odločila za naslednji korak – ustvariti družino. Novico, da je v veselem pričakovanju, je Gigi naznanila aprila v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom, 23. septembra pa sta se z Zaynom razveselila hčere. "Najina deklica je tu, zdrava in prečudovita," je v opisu slike, na kateri drži hčerkino roko, zapisal novopečeni očka."Ljubezen, ki jo čutim do tega malega človeškega bitja, je onkraj mojega dojemanja. Hvaležen sem, da jo poznam, da je moja, in predvsem sem hvaležen za življenje, ki nas še čaka skupaj," je še dodalnekdanji član fantovske skupineOne Direction.