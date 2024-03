Zayn Malik želi glasbeno sodelovati z Miley Cyrus.

"Rad bi sodeloval z njo. Zelo mi je všeč njena nedavna glasba. Ima super glas," je dejal in dodal: "Mislim, da bi skupaj lahko naredila nekaj res 'kulskega', še posebej v skladu s tem, kako zveni moja nova plošča." Na koncu je pozval pevko, naj ga kontaktira, če bi jo sodelovanje z njim zanimalo.

Zayn je sicer v preteklosti sodeloval z marsikaterim zvezdnikom. Med drugim je s Taylor Swift za filmsko franšizo Petdeset odtenkov sive ustvaril hit I Don't Wanna Live Forever, glasbene moči pa je združil tudi s pevkama Kehlani in Sio ter raperko Nicki Minaj. Pred tem je svojo glasbeno pot začel v skupini One Direction s sočlani Niallom Horanom, Liamom Paynom, Louisom Tomlinsonom in Harryjem Stylesom.