Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

ZDA se bodo udeležile ruske različice Evrovizije

Moskva, 22. 08. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
13

ZDA bodo sodelovale na ruski različici tekmovanja za pesem Evrovizije, Interviziji. Na tekmovanju, ki bo septembra v Moskvi, bo ZDA zastopal pevec Brandon Howard, ki nastopa pod umetniškim imenom B. Howard, poroča portal Politico.

Howardova glasba "presega meje in združuje kulture", so organizatorji Intervizije zapisali v objavi na Telegramu, v kateri so napovedali njegovo sodelovanje.

B. Howard bo zastopal ZDA na Interviziji.
B. Howard bo zastopal ZDA na Interviziji. FOTO: Profimedia

V povezaviz Brandonom Howardom se je sicer pred desetletjem v medijih pojavila novica, da naj bi bil sin leta 2009 preminulega kralj popa Michaela Jacksona. Howardova mati je pevka Miki "Billy" Howard, ki je bila pred mnogimi leti članica Jacksonove spremljevalne skupine na turnejah. V 80. letih minulega stoletja se je preizkusila na samostojni poti, pri čemer je bil njen menedžer prav Michaelov oče Joe.

Preberi še Ruski odgovor na Evrovizijo: prihaja Intervizija

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije. Ruski predsednik Vladimir Putin je sedaj tekmovanje ponovno oživil, pri čemer je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko. Rusija je bila sicer leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena iz tekmovanja za pesem Evrovizije.

Rusijo bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino.

Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je po pisanju Politica Intervizijo označilo kot "instrument sovražne propagande in sredstvo za prikrivanje agresivne politike Ruske federacije".

zda evrovizija rusija intervizija
Naslednji članek

Oblikovalec svetlobe Gregor Smrdelj: Luč mora biti dodana vrednost dogodka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
22. 08. 2025 11.52
Sm pa si malo pogledal to Rusko razlicico. Nobene maškarade ,sat..istov,in ostale nemoralne nesnage. Normalni ljudje in lepo za uko. Ta evropska poh .bljenost niti ni za gledat. Pa se otroci gledajo to svi.j..jo.
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
22. 08. 2025 11.45
Zguba v cemu je problem? Zemlja je ena v cemu je problem? Kamorkoli gres povsod je lepa narava.
ODGOVORI
0 0
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 11.39
+2
Bravo!👏👏👏 Amerom gre čedalje bolje, hehehehehe. Kakšna druščina - Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan. HAHAHAHAHAHAHA... In ultranacionalist "Jaroslav Dronov",... kako primeren priimek. Da ne bo njihova "intervizija" (tudi s poimenovanjem te nimajo sreče) dejansko doživela tudi zvok dronov,... ali pa morda flamingov let. Spodaj se russofilski "popotnik" že trese zaradi flamingov. Pa tako lepe ptice so to. Sploh jata flamingov ...
ODGOVORI
2 0
Odisej25
22. 08. 2025 11.14
+3
rusi si kot orožje domislijo pevski šov, ukrajinci pa ultimativno orožje (kot je bil Hitlerjev V1 in V2) imenovano Flamingo. Ta bo tista raketa, ki bo zagotovo popeljala Ukrajino v vojaško zmago proti Rusiji ha ha ha
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 11.29
+2
Tako je... Iz zmage v zmagi do dokončnega poraza. Zdejle UA ne pomaga, če ima 12 funkcionalnih Death star-jev.
ODGOVORI
4 2
mmickica
22. 08. 2025 11.12
+2
A Severne Koreje in Kitajcev pa ne bo?
ODGOVORI
3 1
medŠihtom
22. 08. 2025 10.54
-1
trumpov skrivni načrt za končanje vojne. infiltrira geja rusom. hahahahahaha.
ODGOVORI
2 3
Prototip
22. 08. 2025 10.51
+8
Tukaj pa mavrični ne bodo imeli dostopa,,,
ODGOVORI
9 1
ptuj.si
22. 08. 2025 10.56
+3
+++++
ODGOVORI
4 1
Pikaponca
22. 08. 2025 10.41
+5
Slabše kot sedanja parada perverzije in kiča ne more biti.
ODGOVORI
8 3
KaiC
22. 08. 2025 10.43
+0
Seveda je lahko 😂 iz ene skrajnosti v drugo.
ODGOVORI
2 2
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 11.30
+1
Ne pozabit $atanizma in 🌈 propagande.
ODGOVORI
2 1
KaiC
22. 08. 2025 11.52
ni vse kar vam ne paše propaganda in nek verski negativizem. S takšnimi izjavami izpostavljaš bolj lastno versko indoktrinacijo kot obratno.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110