Howardova glasba "presega meje in združuje kulture", so organizatorji Intervizije zapisali v objavi na Telegramu, v kateri so napovedali njegovo sodelovanje.

V povezaviz Brandonom Howardom se je sicer pred desetletjem v medijih pojavila novica, da naj bi bil sin leta 2009 preminulega kralj popa Michaela Jacksona . Howardova mati je pevka Miki "Billy" Howard , ki je bila pred mnogimi leti članica Jacksonove spremljevalne skupine na turnejah. V 80. letih minulega stoletja se je preizkusila na samostojni poti, pri čemer je bil njen menedžer prav Michaelov oče Joe .

Mednarodno pevsko tekmovanje Intervizija, ki je med letoma 1965 in 1968 potekalo na Češkoslovaškem in med letoma 1977 in 1980 na Poljskem, je bilo vzhodnoevropska alternativa tekmovanju za pesem Evrovizije. Ruski predsednik Vladimir Putin je sedaj tekmovanje ponovno oživil, pri čemer je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko. Rusija je bila sicer leta 2022 zaradi vojne v Ukrajini izključena iz tekmovanja za pesem Evrovizije.

Rusijo bo na Interviziji zastopal ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman, ki je goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino.

Med sodelujočimi državami so tudi Belorusija, Kirgizistan, Venezuela, Srbija, Kuba, Katar in Kazahstan.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je po pisanju Politica Intervizijo označilo kot "instrument sovražne propagande in sredstvo za prikrivanje agresivne politike Ruske federacije".