Zdaj je potrjeno, da so pop veterani Saint Etienne posebneži

Ta je pa dobra! Kako ne simpatizirati s pop bendom, ki bo prihodnje leto obhajal 35-letnico, istočasno pa izdal tudi trinajsti album; istočasno pa, očitno, ostal odločen, da bo ta prihajajoči res trinajsti; medtem kot trio londonskih boemov zanemarja osnovno algebro. Saint Etienne so elektro-pop kombo, ki ima pod kožo občutno več čudaštva ali pač smisla za humor, kot se je zdelo, zdelo kadarkoli prej. Saint Etienne so zasloveli s čudovito predelavo klasike Neila Younga Only Love Can Break My Heart. Ta se jim je utrnila pred dobrimi tremi dekadami. V tistem času so bili njihovi sopotniki ali konkurenca mladi ali zgodnji Pet Shop Boys, Massive Attack, Everything But The Girl, Stereolab, Primal Scream, tedaj so bili na vrhuncu The Cardigans, Moby in Air so komaj prihajali na prizorišče, Pizzicato Five so bili najbolj ustvarjalni. Prebojne singlice oziroma synth-pop klasike niso nikoli presegli. Nepozorni jih še danes označujejo kot one-hit-wonder, čeprav je ekipa iz londonskega Croydna redno nizala uspešnice, ki pa, res, niso postale globalno znane. No, tja do Skandinavije so že segle. So pa zato vsi njihovi albumi redno pristajali v prvi dvajseterici domače lestvice. Saint Etienne so le kako sezono ali dve, tri zaporedno manjkali med nastopajočimi na otoških poletnih festivalih. V večerne festivalske slote načeloma niso bili bukirani, so pa bili tam. The Night je mirna, zelo mirna, intimna, tiha, nočna dvanajstica iz opusa Saint Etienne. Izdana brez najav. Z vsebino, ki s skorjo njihove pripovednosti nima kaj dosti skupnega. Z njihovim značilnim zvokom nekaj malega pač, a se to, kako ironično, potrdi šele v prelepem songu Alone Together, ki je sklepni na The Night listi. Nekateri s te vključujejo "spoken-word figure", torej poetične nagovore v slogu. Preflyte je skladba, ki jo pevka Sarah Cracknell zapoje za izrecno pohvalo. Prikupen "izzven" pušča tudi Nightingale. Celota The Night sploh ni – tako kot veleva njen naslov – nujno ravno vsakonočna postavka, pač pa – enako kot pet minut za umiritev – prav pride tudi sredi dneva.

