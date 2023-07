Zdravko Čolić iskreno priznal: Slovenija je ena najlepših dežel na svetu

Zdravko Čolić je veliko ime balkanskega glasbenega sveta. Občinstvo na odru zabava že 50 let, a kljub dolgi glasbeni poti ima še vedno ogromno energije in želje po nastopanju. Kot pravi sam, so prav njegovi oboževalci tisti, ki ga motivirajo in iz njega izvabijo najboljše. 72-letni bosanski pevec ima tudi v Sloveniji veliko oboževalcev, na zadnje pa je pri nas nastopil leta 2019. Slovenijo ima zelo rad, o naši deželi ima samo najlepše besede, v pogovoru za 24ur.com pa nam je zaupal, da se že zelo veseli, da bo kmalu spet stopil na oder pred slovensko občinstvo.

Zdravko Čolić je glasbena legenda. Njegove pesmi prepevajo tako mladi kot tudi nekoliko starejši oboževalci vseh držav balkanske regije, sam pa je po 50 letih kariere na glasbenih odrih prepričan, da še ni rekel zadnje. Energijo za nastopanje črpa prav od svojega občinstva. "Za seboj imam 50-letno kariero, številne turneje in stotine koncertov, zato se včasih vprašam, kako vse to fizično zdržim. Rekel bi, da je vsega krivo moje občinstvo. Vsakič, ko grem na oder, je občinstvo tisto, ki izvabi najboljše iz mene. Izmenjajmo nekaj dobre energije in ne glede na to, kako utrujen sem v tistem trenutku, imam željo, da jim vrnem še več, da si bodo ta večer in trenutke še dolgo zapomnili in se imeli lepo," je ekskluzivno za 24ur.com povedal pevec.

icon-expand Zdravko Čolić je glasbena legenda. FOTO: Aleksandar Kerekeš

SLIKA: Zdravko Čolić je glasbena legenda. (foto Aleksandar Kerekeš) Za vso energijo, ki mu jo dajejo, se jim zahvaljuje s svojimi pesmimi, na koncertu pa se za svoj repertoar še posebej potrudi. "V našem standardnem pop programu je preplet skladb, ki predstavljajo pravi glasbeni časovni stroj skozi mojo petdesetletno kariero in glede na odzive občinstva bi rekel, da ima vsaka izbrana pesem svoje zasluženo mesto na tem seznamu in da občinstvo z veseljem poje z nami," je ponosen pevec, ki je presrečen, da ga podpirajo tako mladi kot tudi stari. "V prvih vrstah je veliko mladih, ki poznajo besedila vseh mojih pesmi, tudi tistih, ki so nastale že dolgo preden so se oni rodili. Resnično sem počaščen in ganjen vsakič, ko se srečamo, kjerkoli na svetu. Moj odnos do občinstva je vedno poseben in zame zelo pomemben," je dodal glasbenik, ki ob tem ne pozabi omeniti niti svojih glasbenih kolegov. "Delal sem s številnimi avtorji, a Kornelije Kovač, Kemal Monteno in Goran Bregović so na nek način zaznamovali moj glasbeni začetek in pot ter so moji trije ključni sodelavci. Zadnja leta sodelujem s številnimi drugimi avtorji in na vsakem albumu poskušam ponuditi nov, svež zvok. Tako je tudi na koncertih," je razložil.

Bosanski zvezdnik je letos dopolnil 72 let, poleg oboževalcev pa mu življenjsko voljo in energijo vlivajo tudi druge stvari. "Pomembne so tudi nekatere moje življenjske rutine, ki jih opravljam že leta, in to sta predvsem šport in narava. Šport je del mene in vsak dan se trudim hoditi, teči, plavati ali narediti kakšno gimnastično vajo, po drugi strani pa so tisto, kar me najbolj pomirja in od koder dobim največ energije, gore in narava. Tudi kozarec dobrega vina z meni dragimi ljudmi in prijatelji so enako pomembni zame in nasploh za neko pozitivno življenjsko energijo," je prepričan.

Glasbenik, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja poleg domače Bosne in Hercegovine začel navduševati tudi države celotne balkanske regije, ima v Sloveniji številne oboževalce. "Tu smo imeli vedno posebej lepe in čustvene koncerte. Nazadnje smo v Ljubljani nastopili na valentinovo 2019 in v polni dvorani Stožice smo zelo uživali, je povedal in dodal, da se zelo veseli, da bo že jeseni ponovno stopil na oder pred slovensko občinstvo. Veseli smo, da se je končno vse uredilo in da se po dolgem času vračamo pred slovensko občinstvo. Zelo dobro se spomnim Velenja in znamenite Rdeče dvorane, kjer sem pogosto nastopal, in cela naša ekipa se veseli koncerta v Velenju v Visti, v prelepem prostoru, naravi in ambientu," je poudaril pevec, ki bo Slovenijo obiskal 9. septembra 2023.

V naši deželi pa ni bil vedno le poslovno, pogosto jo je obiskal zgolj zato, ker mu je pri nas zelo všeč. "Slovenija je čudovita dežela, ena najlepših na svetu. Zelo sem navezan na naravo, zato bi vsekakor priporočal obisk in doživetje Bleda, Bohinja, Pirana in Ljubljane, ki ima svoj poseben čar. Slovenija je zelo urejena in ima umirjeno energijo, kar mi ustreza. Tista povezanost z naravo, ki jo Slovenci cenite in imate radi, je meni osebno zelo blizu. Malo držav na svetu se lahko pohvali s takšnim naravnim bogastvom, gorami, ki so idealne za vikend izlete tako poleti kot pozimi," je iskreno priznal. Sam ob obisku izbira kraje, ki so izven velikih mest, da je lahko v naravi, kjer so poti za tek in sprehode, seveda pa si privošči tudi zdravo hrano in posebne okuse, ki jih ponuja naša dežela. "To mi je resnično pomembno za dobro voljo in da si napolnim baterije," je še dodal.