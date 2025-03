Zdravko Čolić izdal novo pesem, pod katero se je podpisal Dino Merlin

Pevec Zdravko Čolić je izdal novo skladbo Zašto ona, za katero je besedilo in melodijo napisal ikonični bosanski glasbenik Dino Merlin. Videospot, pod katerega se je podpisal Aleksandar Kerekeš Keky, so posneli v Kulturnem centru Svilara v Novem Sadu in v eni od beograjskih restavracij. Ob tem so se odločili tudi za mogočne scene, ki so jih ustvarili s pomočjo umetne inteligence.