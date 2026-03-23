Čolić po bombnem napadu: Ne bom kazensko preganjal osumljencev

Kot smo poročali, se je februarja v Beogradu zgodil bombni napad na vilo priljubljenega pevca Zdravka Čolića. Pripadniki Uprave kriminalistične policije (UKP) so kmalu aretirali tri osumljence, razlog za napad pa še vedno ni znan. Danes so 74-letnega Čolića v povezavi z napadom zaslišali na višjem državnem tožilstvu v Beogradu. Pevec je v sodno palačo prišel okoli 8. ure v spremstvu sodelavcev in se tam zadržal približno eno uro. Njegova izjava je tožilstvo presenetila. Kot poročajo srbski mediji, je pevec izjavil, da se ne bo pridružil kazenskemu pregonu osumljencev.

Čolić je pojasnil, da je prepričan, da so osumljenci zgolj izvršili ukaz, ki jim ga je posredoval nekdo tretji, in da ne ve, kdo bi lahko stal za napadom na njegov dom. Policisti so ob tem izpostavili, da je Zdravko med zaslišanjem vseskozi ohranjal mirno kri in večkrat ponovil, da ne on ne nihče iz njegove družine ne more biti tarča napada zaradi dolga ali osebne zamere, poroča srbski Telegraf. "Nikomur ne dolgujem ničesar in nisem tip osebe, ki bi se spuščala v konflikte," naj bi dejal sarajevski pevec.

Policijska preiskava poteka še naprej. Spomnimo, 3. februarja je bila na hišo Zdravka Čolića v Dedinju vržena bomba. Že naslednji dan so bili v učinkoviti akciji policije in tožilstva aretirani trije ljudje: Senad M., Marko A. in P. S. Preiskovalci domnevajo, da sta se osumljenca s skirojem pripeljala do ograje pri hiši družine Čolić, kjer naj bi Perica S. sprožil eksplozivno napravo in jo odvrgel na dvorišče. Medtem naj bi Senad M. spremljal okolico, skrbel, da se nihče ne približa, ter dogajanje hkrati snemal z mobilnim telefonom. Kot tretji naj bi bil vpleten še Marko A., ki naj bi po sumih policije drugima dvema zagotovil eksplozivne naprave. Čolića v času napada ni bilo doma. Prisotne so bile njegova žena Aleksandra ter hčerki Una in Lara. Ob veliki materialni škodi, ki jo je povzročila ročna bomba, pa ni bil poškodovan nihče.