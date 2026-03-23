Čolić po bombnem napadu: Ne bom kazensko preganjal osumljencev

Kot smo poročali, se je februarja v Beogradu zgodil bombni napad na vilo priljubljenega pevca Zdravka Čolića. Pripadniki Uprave kriminalistične policije (UKP) so kmalu aretirali tri osumljence, razlog za napad pa še vedno ni znan.
Danes so 74-letnega Čolića v povezavi z napadom zaslišali na višjem državnem tožilstvu v Beogradu. Pevec je v sodno palačo prišel okoli 8. ure v spremstvu sodelavcev in se tam zadržal približno eno uro. Njegova izjava je tožilstvo presenetila. Kot poročajo srbski mediji, je pevec izjavil, da se ne bo pridružil kazenskemu pregonu osumljencev.
Čolić je pojasnil, da je prepričan, da so osumljenci zgolj izvršili ukaz, ki jim ga je posredoval nekdo tretji, in da ne ve, kdo bi lahko stal za napadom na njegov dom. Policisti so ob tem izpostavili, da je Zdravko med zaslišanjem vseskozi ohranjal mirno kri in večkrat ponovil, da ne on ne nihče iz njegove družine ne more biti tarča napada zaradi dolga ali osebne zamere, poroča srbski Telegraf.
"Nikomur ne dolgujem ničesar in nisem tip osebe, ki bi se spuščala v konflikte," naj bi dejal sarajevski pevec.
Policijska preiskava poteka še naprej. Spomnimo, 3. februarja je bila na hišo Zdravka Čolića v Dedinju vržena bomba. Že naslednji dan so bili v učinkoviti akciji policije in tožilstva aretirani trije ljudje: Senad M., Marko A. in P. S. Preiskovalci domnevajo, da sta se osumljenca s skirojem pripeljala do ograje pri hiši družine Čolić, kjer naj bi Perica S. sprožil eksplozivno napravo in jo odvrgel na dvorišče. Medtem naj bi Senad M. spremljal okolico, skrbel, da se nihče ne približa, ter dogajanje hkrati snemal z mobilnim telefonom. Kot tretji naj bi bil vpleten še Marko A., ki naj bi po sumih policije drugima dvema zagotovil eksplozivne naprave.
Čolića v času napada ni bilo doma. Prisotne so bile njegova žena Aleksandra ter hčerki Una in Lara. Ob veliki materialni škodi, ki jo je povzročila ročna bomba, pa ni bil poškodovan nihče.
Zdravko Čolić je eden najbolj priljubljenih in uspešnih jugoslovanskih ter balkanskih pevec zabavne glasbe. Rodil se je v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, leta 1951. Svojo kariero je začel v 60. letih 20. stoletja, a je mednarodno slavo dosegel v 70. in 80. letih. Njegova glasba, ki združuje elemente popa, rocka in tradicionalne balkanske glasbe, je znana po melodičnosti in čustvenih besedilih. Čolić je znan po svoji karizmi, močnem glasu in izjemnih koncertnih nastopih, ki so privabili množice oboževalcev po vsej nekdanji Jugoslaviji in širše. Velja za glasbeno ikono regije.
Uprava kriminalistične policije (UKP) je ključna organizacijska enota v okviru ministrstva za notranje zadeve v večini držav, ki so bile del nekdanje Jugoslavije, vključno s Srbijo. Njeno glavno poslanstvo je preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, zlasti tistih, ki spadajo v kategorijo organiziranega kriminala, terorizma, gospodarskega kriminala in drugih hudih kaznivih dejanj. UKP sodeluje z drugimi policijskimi službami in tožilstvi pri zbiranju dokazov, identifikaciji osumljencev in priporu ter pri izvajanju drugih nalog, ki so ključne za zagotavljanje varnosti in pravice.
Višje državno tožilstvo v Beogradu je eden od pomembnih pravosodnih organov v Srbiji, ki je odgovoren za pregon storilcev kaznivih dejanj na območju Beograda. Tožilstvo deluje pod okriljem Vrhovnega državnega tožilstva Republike Srbije. Njegove glavne naloge vključujejo pregledovanje kazenskih ovadb, odločanje o začetku kazenskega postopka, vodenje preiskav v sodelovanju s policijo, vlaganje obtožnic ter zastopanje obtožbe pred sodiščem. Višje državno tožilstvo obravnava najhujša kazniva dejanja, kot so uboj, terorizem, organizirani kriminal in druga dejanja, ki jih zakonodaja opredeljuje kot najresnejša.
