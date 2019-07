Zdravko Čolić novo skladbo snemal na kar 8 različnih lokacijah

Balkanski glasbenik Zdravko Čolić , ki že več kot štiri desetletja ustvarja velike glasbene uspešnice, kot so Ti si mi u krvi, Pusti, pusti modu, Emiliin številne druge, ob katerih oboževalci na njegovih koncertih še vedno navdušeno vzklikajo, je posnel novo pesem z naslovom Ono malo sreće.

Za spot, ki je bil posnet v Srbiji, je bila zadolžena ekipa s preko 30 člani. Snemali so v štirih mestih in na osmih različnih lokacijah. Pod besedilo skladbe se je podpisala pevka in tekstopiska Antonija Šola, za videoprodukcijo pa je bil zadolžen Nikša Bratoš.