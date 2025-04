Zdravko Čolić po šestih letih navdušil v prestolnici: 'Noro je bilo'

Zdravko Čolić se je v Ljubljano vrnil po šestih letih in tokrat na oder ni stopil sam, pridružil se mu je namreč 50-članski mednarodni simfonični orkester. "Dobrodošli na malo bolj poseben koncert v primerjavi s tistimi, ki smo jih prirejali včasih. Nocoj v spremljavi simfoničnega orkestra, malo predrugačene izvedbe in maestra Fedora Vrtačnika," je uvodoma dejal Čolić.

"Jaz sem prvič na koncertu s simfoničnim orkestrom in sem popolnoma navdušen. Noro mi je," je dejal voditelj Denis Avdić.

"To je posebna duševna hrana, ki se ne zgodi vsak dan. To je posebno doživetje, ki ga ne morem opisati," je dejal eden od obiskovalcev. Drugi pa je dejal, da je 'lepo, da mladi pridejo to poslušat'. "Mi smo nekoliko starejši in nam to prinaša nostalgijo," je dodal. Mnogi so bili ob tem mnenja, da le redko kdo izžareva toliko energije kot Čolić.