Zdravko Čolić znova dokazal, zakaj mu pravijo večni zapeljivec

Pevec Zdravko Čolić očitno tudi po več kot petih desetletjih glasbene kariere še vedno dobro ve, kako osvojiti občinstvo – predvsem žensko. Tokrat je na Lastovu presenetil oboževalko Dajano Brajčić Jurica, s katero je spontano zapel svojo uspešnico Kuća puna naroda. Posnetek njunega skupnega trenutka na hrvaškem otoku Lastovo je hitro pritegnil pozornost na družbenih omrežjih.
Dajana je v butičnem resortu zaposlena kot menedžerka, ob posnetku na družbenem omrežju pa so njeni sodelavci zapisali, da je bil to zanjo trenutek, ki si ga bo zagotovo zapomnila. In glede na odzive sledilcev – tudi marsikatera druga oboževalka bi si želela biti na njenem mestu.
"Nikoli v življenju nisem bila tako ljubosumna", "Blagor njej" in "Umiram od ljubosumja" so le nekateri od komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo. Čolić je tako še enkrat dokazal, da njegov šarm očitno nima roka trajanja.
Da je naziv večnega zapeljivca pri njem več kot upravičen, potrjuje tudi njegova dolgoletna kariera in množice oboževalk, ki so ga oblegale na vsakem koraku. Že v sedemdesetih je okoli njega vladala prava čolomanija – oboževalke so ga množično oblegale, na koncertih pa so dekleta zaradi navdušenja celo izgubljala zavest in metala spodnje perilo na oder. O tem je Čolić junija letos spregovoril tudi za 24ur.com.
Čeprav je danes star 75 let, se zdi, da se glede njegovega statusa na Balkanu ni kaj dosti spremenilo. Čeprav je za seboj pustil že več desetletij kariere, se zdi, da Čolić še vedno premore tisto posebno karizmo, zaradi katere mu oboževalke zvesto sledijo skozi generacije.
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