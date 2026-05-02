Zdravstvene težave: Zayn Malik odpovedal razprodano turnejo

Zayn Malik je negativno presenetil svoje oboževalce. Pevec, ki je zaslovel v fantovski skupini One Direction , je sporočil, da je odpovedal vse koncerte, ki bi jih moral v sklopu turneje izvesti v Združenih državah Amerike.

"Najlepša hvala za vso podporo in ljubezen, ki ste mi jo izkazali ob izidu albuma, in kar je še pomembneje, za vašo ljubezen, molitve in dobre želje za moje zdravje. Čutil sem to in to mi je pomenilo vse na svetu. Doma sem okreval, dobro mi gre in bom boljši in močnejši kot prej," je zapisal na Instagramu.

"Moral sem ponovno pregledati svoj urnik za prihodnje mesece in zmanjšati število koncertov na turneji. Želim se prepričati, da bom še vedno lahko nastopal in videl čim več vas. Resnično se veselim teh koncertov za vas in upam, da se bom kmalu srečal z vami po vsem svetu. Z veliko ljubeznijo, Z."

Novico je objavil po tem, ko je bil pretekli mesec hospitaliziran zaradi "nerazkritih, nepričakovanih zdravstvenih težav," zaradi česar je moral v tednu izida albuma odpovedati številne televizijske nastope.