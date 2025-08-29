Svetli način
Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno, a ostaja v bolnišnici

Sarajevo, 29. 08. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 35 minutami

Kot smo že poročali, so priljubljenega bosanskega glasbenika Halida Bešlića nedavno hospitalizirali na nefrološkem oddelku v bolnišnici v Sarajevu. Zdaj se je oglasil njegov manedžer in povedal, da je stanje pevca stabilno, a za zdaj ostaja v bolnišnici. "Ima težave z jetri, zdravniki počno vse, da bi mu pomagali."

Zdravstveno stanje legendarnega pevca Halida Bešlića se je v zadnjih dneh tako poslabšalo, da so ga hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer se zdravi na oddelku za nefrologijo. Poleg tega, da je moral 71-letni Bešlić odpovedati vse nadaljne koncerte, o njegovem stanju ni bilo veliko znanega, zdaj pa se je oglasil njegov menedžer, ki ga v bolnišnici obiskuje vsak dan.

"Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Pravkar je v bolnišnici, kjer sem ga obiskal in vem samo toliko, kot v tem trenutku vedo tudi zdravniki,"  je sporočil javnosti."Težave ima z jetri, ki ne delujejo v redu, zato zdravniki počno vse, da bi mu pomagali". Na vprašanje o Halidovem počutju pa je odgovoril: "Je pri zavesti in dobro se drži glede na situacijo. Takšen človek je Halid - karkoli že je, pač je tako."

Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno.
Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno. FOTO: Miro Majcen

Ekipa je odpovedala vse nastope, ki naj bi jih imel legendarni pevec v avgustu in tudi septembru."To bo zagotovo trajalo še nekaj časa, zato smo koncete seveda odpovedali. Nismo želeli, da je Halid nepestano pod pritiskom, če bo šlo ali če ne bo šlo in da ljudje ugibajo, kaj se bo zgodilo," je zaključil menedžer.

Glasbenik se je v preteklosti že soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Po hudi prometni nesreči leta 2009, v kateri je izgubil oko in utrpel poškodbe pljuč, so pevcu vstavili stent, poleg tega pa že dlje časa trpi za sladkorno boleznijo.

halid bešlić bolnišnica zdravstveno stanje sarajevo
