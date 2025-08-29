Zdravstveno stanje Halida Bešlića stabilno, a ostaja v bolnišnici

Zdravstveno stanje legendarnega pevca Halida Bešlića se je v zadnjih dneh tako poslabšalo, da so ga hospitalizirali v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer se zdravi na oddelku za nefrologijo. Poleg tega, da je moral 71-letni Bešlić odpovedati vse nadaljne koncerte, o njegovem stanju ni bilo veliko znanega, zdaj pa se je oglasil njegov menedžer, ki ga v bolnišnici obiskuje vsak dan.

"Njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno. Pravkar je v bolnišnici, kjer sem ga obiskal in vem samo toliko, kot v tem trenutku vedo tudi zdravniki," je sporočil javnosti."Težave ima z jetri, ki ne delujejo v redu, zato zdravniki počno vse, da bi mu pomagali". Na vprašanje o Halidovem počutju pa je odgovoril: "Je pri zavesti in dobro se drži glede na situacijo. Takšen človek je Halid - karkoli že je, pač je tako."