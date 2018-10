Združila moči in ustvarila novo plesno pesem

Skupaj sta ustvarila plesno pesem s poletnim pridihom in ljubezensko tematiko z naslovom "Vse kar rabš". Kami je skozi besedilo opisala svojo ljubezensko zgodbo, za katero meni, da se z njo lahko poistoveti tudi marsikdo drug. Pesem govori o čutni povezavi med punco in fantom, ki ne glede na to, kaj čutita drug do drugega, ne moreta biti skupaj. Fant je v zvezi z drugo punco. Punca pa se nenehno sprašuje, ali še obstaja upanje za njiju.

Pesem je dobila tudi video podobo. Snemanje je potekalo 2 dni: prvi snemalni dan so večinoma preživeli v fitnes studiu, naslednji dan pa so se odpravili na slovensko obalo.