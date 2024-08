'Že od petega leta sem točno vedel, kaj je moje poslanstvo'

Dobila sva se na Ljubljanskem gradu, v jutranjih urah, da bi se izognili poletni vročini. Na mizo je položil velik kovček, ga odprl in iz njega vzel svojo zvesto spremljevalko, s katero sta že precej prepotovala in nastopila na številnih odrih. Zadnje mesece se violončelist Bernardo Brizani intenzivno pripravlja na svoj razprodani koncert na Festivalu Ljubljana, kjer bo 14. avgusta zaigral s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Stevena Loya.

A 31-letni Brizani na velikih odrih nastopa že od svojega sedmega leta. Velja za enega najboljših violončelistov v Sloveniji in je tudi eden najmlajših glasbenikov, ki je bil kdaj koli sprejet na Akademijo za glasbo na ljubljanski univerzi. Kot izjemno nadarjen violončelist je bil leta 2008 na akademijo sprejet že takoj po končani osnovni šoli, ko je imel komaj 13 let in pol, medtem ko je bila večina njegovih sošolcev stara 19 let. "Vzporedno sem se vpisal tudi na Konservatorij za violončelo v Firencah, pri najboljši profesorici na svetu, Nataliji Gutman. Tako sem delal dve univerzi vzporedno in še zasebno gimnazijo v Šiški v Ljubljani. Bilo je zelo pestro, ampak volja, ljubezen do glasbe, premaga vse," pravi mladi virtuoz.

In ta ljubezen do glasbe mu je bila položena že v zibelko. Brizani je namreč že četrta generacija glasbenikov v svoji družini. "Pradedek je bil tolkalist, dedek je bil dirigent in trobentač, oče je muzikolog in skladatelj, tudi stric je delal v orkestru," nam na hitro predstavi svojo glasbeno družino. "Doma so se vrtele različne zvrsti glasbe, od ameriške do slovenske glasbe, do kakovostne dalmatinske glasbe," pravi. A ga je klasična glasba od vseh najbolj prevzela.

Do violončela ga je pripeljala čokolada

Violončelo je začel igrati, še preden je dopolnil pet let. "Z mamo sem hodil po brata v glasbeno šolo, in ko sem bil star približno štiri leta in pol, mi je rekla, naj pogledam, če je tudi meni kaj zanimivo. V drugem nadstropju glasbene šole je bila profesorica s temnimi lasmi, Ksenija Trotovšek Brlek. In pri njej sem videl čelo ... In to, da je vsak, ki je šel od nje, dobil čokolado. Pa sem si rekel, da bom tudi jaz to poskusil in sem dobil čokolado. In potem sem po vsaki opravljeni uri dobil čokolado. Normalno, ljubezen do instrumenta je avtomatsko zrastla, čokolada pa se je končala. Tako je bila ona nekako ta začetnica, ki mi je vlila največjo ljubezen do tega instrumenta," se spominja svojega spoznavanja z violončelom.