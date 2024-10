Že z delčkom svojega osvojil srca mnogih drugih

Čeprav je izvir zgolj delček, prvenec Blaža Mencingerja prinaša obilje srčnosti. Še kako prav je, da omikani ljubljanski trubadur premierno dolgometražno predstavo odpre s skladbo hitrejšega tempa. "Ti si sreča, jaz pa na vrvici," se refrena uvodne v slogu loti Mencinger. Že tu je jasno, da pesnikov domet zlahka dosega cvetoč ljubezenski mikrosarkazem, ki ga slovenska popevka pozna že zelo dobro. Pa najsi ob tem na plano prihiti spomin na zgodnji opus Andreja Šifrerja ali na Magnificove veščine. Tako ali tako pa je delo Delček srca ena sama prijazna teatralna simpatičnost ali prikupnost, primerljiva s filmoma Stereotip (režija Damjan Kozole z Magnificom v naslovni vlogi, 1997) in Amélie (ali Fabulozna usoda Amélie Poulain, režija Jean-Pierre Jeunet, 2001). Skratka, nepoboljšljiva, včasih črna romantična komedija v devetih songih, pač.

Mencinger se le dvakrat, trikrat zamoti z zastoji v lastni dnevni ali ustvarjalni rutini, poema Raje bi bil je tudi obračun s sabo. Zato pa večino pripovedi značilno zadržuje med dvema likoma. Eden od teh je on sam, občasno neroden (tudi v poslovnem oziru) in pretirano zasanjan, a vdan ljubimec, druga je seveda ona, bolj odločna, še kar popustljiva, a že jutri do strumnega poslovilnega marša razjarjena lepotica, ki ji loputanje z vhodnimi vrati meščanskega stanovanja v znak nepreklicnega konca ljubezenske zveze ni tuje. "In ko mi zrasla bo griva, oba bova stara in siva, z otroki na straži, z demenco v garaži, kje se še zadnjič dobiva," "optimistično" projekcijo malomeščanske družinske harmonije začrta pesnik v pesmi Griva.

Song Ko boš odšla je nov primer lahkotnega funky emo-popa, ki z izjemo ene dramaturške pavze teče premočrtno. Sledita stilistično bolj značajski Vse je v redu in Kako naj ti povem. Ritmiki obeh pesmi sta bogatejši s sinkopami, pri prvi je zelo živahen ženski spremljevalni zborček, druga ima še nekaj dixie naboja. Tu je treba izrecno pohvaliti glasbenega producenta Gregorja Bajca. Z Mencingerejm sta ustvarila izvrstno, dinamično, raznoslišno indie-pop, mestoma indie-rock celoto.

In zdaj. Sledi najslajše presenečenje, a le za sekto keto dietétikov. Ob vsem udobju in ugodju ter humorju, ki ga poslušalcu ponuja album Delček srca, se na tem znajde tudi Curk. To je komad, ki odkrito vstopa v boj proti zasvojenosti s sladkorjem. Uau! "Zato, ljudje, živite zdravo, cukrajte se z bistro glavo!" Avtor prispodobo, v kateri nastopi nevedni sladkosnedni otrok, kasneje veličastno razpotegne do aktualnega filozofskega vprašanja "Zakaj je užitek cenejši od sreče?" in še dlje. Za nameček je Curk edini song na albumu, ki ima tloris balade, balade z grandioznim zaključkom.

Z zvoki modificiranih kovinskih bobnov oplemenitena Raje bi bil nas umirjeno pospremi do zaključne z naslovom Rekla si. Še kako prav je, že drugič, da se Delček srca tudi sklene s hitrim tempom. Kot posebne vrste samoironijo lahko razumemo komad Rekla si, saj se Blaž Mencinger v prvi polovici navdihujoče indie-rockovske viže, sploh pa v omotičnem izteku le-te spontano (ali pa namerno) zaplete med frazo Rekla si in njenimi namišljenimi odvodi (Rekla je, Rekla boš itd.) na trasi albuma Delček srca največkrat uporabljenimi besednimi zvezami.

Le z delčkom srca, a je pronicljivi zeitgeistni lirik Blaž Mencinger že osvojil srca mnogih, mnogih.





Ocena: 5