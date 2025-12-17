Naslovnica
Zelena luč palestinski zastavi, evrovizijsko občinstvo ne bo cenzurirano

Dunaj, 17. 12. 2025 18.11 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Palestinska zastava med nastopom Izraela na Evroviziji

Organizatorji prihajajoče Evrovizije, ki v teh dneh pošteno razdvaja javnost, bodo v dvorano dovolili vnos palestinskih zastav, obljubljajo pa tudi, da se ne bodo posluževali cenzure občinstva. "Ničesar ne bomo olepševali ali se izogibali prikazovanju dogajanja, saj je naša naloga pokazati stvari takšne, kot so," je povedal izvršni producent Michael Kroen.

Televizijska mreža ORF, gostiteljica prihajajoče Evrovizije na Dunaju, je na tiskovni konferenci sporočila, da v dvorano ne bo prepovedala vnosa palestinskih zastav. Organizatorji so prav tako obljubili, da med prenosom predvsem izraelskega nastopa ne bodo cenzurirali odzivov občinstva. "Naša naloga je, da pokažemo stvari takšne, kot so."

Palestinska zastava bo na prihajajoči Evroviziji dovoljena.
Palestinska zastava bo na prihajajoči Evroviziji dovoljena.
FOTO: Profimedia

Izvršni producent Michael Kroen je povedal še: "Dovolili bomo vse uradne zastave, ki obstajajo na svetu, če so v skladu z zakonom in v določeni obliki. Ničesar ne bomo olepševali ali se izogibali prikazovanju dogajanja, saj je naša naloga pokazati stvari takšne, kot so." Stefanie Groiss-Horowitz, programska direktorica ORF, pa je potrdila, da zvok morebitnega žvižganja iz množice ne bo cenzuriran ali preglasjen, kar se je zgodilo med letošnjim nastopom Izraela. "V nobenem trenutku ne bomo izvajali umetnega aplavza," je dejala.

Na 70. ediciji pevskega tekmovanja bo po bojkotu petih držav, med katerimi je tudi Slovenija, sodelovalo 35 držav. Tam bodo med drugim naši hrvaški in italijanski sosedi ter gostitelji Avstrijci. Na evrovizijski oder se po nekaj letih vračajo Bolgarija, Moldavija in Romunija, potem ko so v zadnjih letih zaradi finančnih in umetniških razlogov odstopile s tekmovanja.

Spomnimo, odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da Izrael na Evroviziji lahko sodeluje, je pošteno razburila del javnosti. Poleg Slovenije so se za bojkot odločile še Irska, Nizozemska, Islandija in Španija. Kontroverzna odločitev je bila prav tako povod za odločitev nekdanjega zmagovalca Nema, da vrne svoj kristalni mikrofon. "Ne čutim več, da ta pokal sodi na mojo polico," je med drugim zapisal.

evrovizija izrael palestina cenzura

Jakov Jozinović o uspehu: Skušam čim bolj uživati

