Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Ženeva, 04. 12. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
89

Organizatorji Evrovizije in države članice so na srečanju v Ženevi skupaj odločili, da Izrael ostaja del največjega glasbenega tekmovanja na svetu. Odločitev je za seboj že potegnila odstope Španije, Irske, Nizozemske, Islandije in Belgije. "Ne bomo sodelovali na Evroviziji, če bo tam Izrael," pa je nagovor članicam še pred glasovanjem zaključila predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.

Izrael bo lahko tekmoval na naslednjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo potekalo na sosednjem Dunaju, so odločili organizatorji Evrovizije in države članice na srečanju v Ženevi. Nizozemska radiotelevizija Avrotros je takoj napovedala bojkot tekmovanja. Da ne bodo sodelovali, so sporočili tudi pri španski televizijski mreži RTVE. Za odstop so se odločili tudi na Irskem, Islandiji ter v Belgiji. "Ne bomo sodelovali na Evroviziji, če bo tam Izrael," pa je nagovor članicam še pred glasovanjem zaključila predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.

Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije. FOTO: AP

"Sodelovanje v trenutnih okoliščinah je nezdružljivo z javnimi vrednotami, ki so nam bistvene," so sporočili pri nizozemski radioteleviziji Avrotros, medtem ko je španska radiotelevizija RTVE dodala: "Upravni odbor se je septembra lani strinjal, da se bo Španija umaknila z Evrovizije, če bo v njej sodeloval Izrael. Ta umik pomeni tudi, da RTVE ne bo prenašala finala Evrovizije 2026 niti predhodnih polfinalov."

Nizozemska, Irska in Španija pa tudi Slovenija so nekatere izmed držav, ki so pozvale k izključitvi Izraela zaradi humanitarnih posledic vojne v Gazi in obtožb o nepoštenih volilnih praksah. Kljub pozivom k glasovanju o udeležbi Izraela so člani namesto tega odobrili nov sklop pravil, namenjenih zaščiti integritete tekmovanja.

Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije. FOTO: AP

"Vem, da so oboževalci v Sloveniji razočarani. Tudi sama sem oboževalka in še huje je, ker nam je Dunaj tako blizu in se tekmovanja ne bomo udeležili. Kljub vsemu moramo slediti svojim načelom in menim, da je tako prav. Včasih moramo stati na pravi strani zgodovine in to je takšen trenutek," je v izjavi za BBC News dejala Gorščak.

evrovizija izrael ebu gaza vojna
KOMENTARJI (89)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
04. 12. 2025 19.31
Bojkot
ODGOVORI
0 0
Veščec
04. 12. 2025 19.31
mi bomo šli pa kr u Žabjak na Žabjakvizijo,pa to
ODGOVORI
0 0
supplement
04. 12. 2025 19.30
+4
odlično upam ,da Slovenija tudi ne sodeluje in RTV SLO ne prenasa ,da otroci ne gledajo in občudujejo te NE normalne organizacije , ki je krepko prekoračila meje normale.
ODGOVORI
4 0
BARK
04. 12. 2025 19.30
+3
židje ne spadajo v EU oziroma so škodljivi za nas
ODGOVORI
3 0
Ice_Cat
04. 12. 2025 19.29
+3
No da vidim to hlapcevsko evropo.. cela evropa bi mogla bojkotirat
ODGOVORI
3 0
peglezn
04. 12. 2025 19.29
-2
a bo v istem terminu vsaj posnetek poroke Robija in Tine? Grozno, da o tem ni več vsakodnevnih novic.
ODGOVORI
0 2
Pompozni
04. 12. 2025 19.28
-1
Hočem evrovizijo in da Izrael sodeluje. Pa tudi če atomsko vrže, čak Mal, z to..a?
ODGOVORI
2 3
ALEX0000
04. 12. 2025 19.28
+3
Če bi bilo tako potem tudi nemčija in italija ne bi smeli sodelovat....ampak pač z leti se vse pozabi
ODGOVORI
4 1
BARK
04. 12. 2025 19.31
krneki al ni bila samo 2 svetovna joooj janezi zabiti...plus tega židje ne spadajo pod eu Nemci pa italjani bolj kot mi....
ODGOVORI
0 0
Jezna lepookica
04. 12. 2025 19.28
+3
Če bi bil na oblasti Janša bi podpirali Izrael....
ODGOVORI
3 0
BARK
04. 12. 2025 19.31
jp prodana duša...sam holob bi bil enak sam če pomahajo z dolarčki
ODGOVORI
0 0
juventina10
04. 12. 2025 19.27
+5
kakopak morrocan oil ima v lasti izraelka in ta je glavni sponzor evrovizije.spet in spet denar .
ODGOVORI
5 0
Betuul
04. 12. 2025 19.27
+1
Pravzaprav gre za nomadsko romansko ljudstvo ; brez sramu!!!Po talmudu so samo oni ljudje, vsi ostali govdo???in to imajo v sebi
ODGOVORI
2 1
FrankCostello
04. 12. 2025 19.26
+7
Se vidi, kdo je vladar evrope!
ODGOVORI
7 0
BARK
04. 12. 2025 19.32
židje...ZDA in Bruselj majo čez to je dejstvo
ODGOVORI
0 0
nopino
04. 12. 2025 19.26
+2
Že sedaj je popolnoma jasno kdo bo zmagovalec naslednje evrovizije. Edino vprašanje je ali bo to Ukrajina ali pa Izrael. Ta Evropa iz dneva v dan tone v globji d.r.e.k. Te dve državi so krive za na stotine tisoč mrtvih ljudi. Sedaj jih bomo častili ne ve
ODGOVORI
4 2
Vakalunga
04. 12. 2025 19.26
+0
Tanja Fajon, Golob in Gusarca za njih je tako jedrna Evropa Etiopija držav nepismenih 60 % ostali pa pastirji, uvažajo delovno silo največje umske in socialni reveže Balkana in sveta..Vedno v sporu z velikimi, bogatimi vedno na strani propadlih nepomembnih..ta šola bo Slovenijo drago stala. Vedno Slovenski levičarji najbolj lajajo in vedno v škodo lastnih ljudi.
ODGOVORI
4 4
Odrešenik666
04. 12. 2025 19.26
-2
bla bla bla
ODGOVORI
1 3
pope p
04. 12. 2025 19.28
-4
ti bi zih hitlerja podpiral če bi dons bila 2 sv.
ODGOVORI
0 4
Slovenska pomlad
04. 12. 2025 19.25
+1
Tako sem vesel za SDS,ki se financira iz Izraela in tam dobiva opremo za prisluškovanje.
ODGOVORI
4 3
Rožle Patriot
04. 12. 2025 19.25
+1
Mi čist dol visi! ... Zaradi mene, če vsi skupaj bojkotirajo to Woke mavrično Evrovizijo .. !!!
ODGOVORI
2 1
PoldeVeliki
04. 12. 2025 19.23
+0
Mi ne bi smeli iti na Evrovizijo zaradi stroškov katere ima RTV in zaradi te lgbt EURO kuhinje ne zaradi nekega Izraela.
ODGOVORI
1 1
Jezna lepookica
04. 12. 2025 19.23
+2
Sramota! Itak, da so za saj verjetno kar Izrael financira vso to sranje
ODGOVORI
4 2
Betuul
04. 12. 2025 19.21
-1
Bomo videli in slišali kako bo tole izpadlo
ODGOVORI
0 1
