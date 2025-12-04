Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije.

Izrael bo lahko tekmoval na naslednjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo potekalo na sosednjem Dunaju, so odločili organizatorji Evrovizije in države članice na srečanju v Ženevi. Nizozemska radiotelevizija Avrotros je takoj napovedala bojkot tekmovanja. Da ne bodo sodelovali, so sporočili tudi pri španski televizijski mreži RTVE. Za odstop so se odločili tudi na Irskem, Islandiji ter v Belgiji. "Ne bomo sodelovali na Evroviziji, če bo tam Izrael," pa je nagovor članicam še pred glasovanjem zaključila predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak.

"Sodelovanje v trenutnih okoliščinah je nezdružljivo z javnimi vrednotami, ki so nam bistvene," so sporočili pri nizozemski radioteleviziji Avrotros, medtem ko je španska radiotelevizija RTVE dodala: "Upravni odbor se je septembra lani strinjal, da se bo Španija umaknila z Evrovizije, če bo v njej sodeloval Izrael. Ta umik pomeni tudi, da RTVE ne bo prenašala finala Evrovizije 2026 niti predhodnih polfinalov."

Nizozemska, Irska in Španija pa tudi Slovenija so nekatere izmed držav, ki so pozvale k izključitvi Izraela zaradi humanitarnih posledic vojne v Gazi in obtožb o nepoštenih volilnih praksah. Kljub pozivom k glasovanju o udeležbi Izraela so člani namesto tega odobrili nov sklop pravil, namenjenih zaščiti integritete tekmovanja.